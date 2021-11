Golf: la surcoreana Lee6 arranca en cabeza del LPGA Tour Championship

La golfista surcoreana Lee6 Jeong-eun brilló este jueves con ocho birdies para tomar una ventaja de un golpe en la primera ronda del Tour Championship en Naples (Florida), último torneo de la temporada LPGA.

Lee6, campeona del Abierto de Estados Unidos femenino en 2019, terminó con una tarjeta de 64 golpes, ocho bajo par, en el lluvioso Tiburon Golf Club, donde quiere aprovechar la última oportunidad de hacerse con un trofeo de 2021.

"Me lo he pasado bien hoy", afirmó la surcoreana. "Mi meta era no cometer bogeys y lo he conseguido".

"Mi objetivo es ganar una vez este año, por desgracia solo queda un torneo. Voy a esforzarme al máximo", auguró.

La jugadora, de 25 años y decimoctava del ranking de la LPGA, porta el número 6 en su apellido para distinguirla de otras jugadoras del circuito golfístico coreano que también se llaman Lee.

La surcoreana Kim Sei-young, la francesa Celine Boutier y las estadounidenses Mina Harigae y Jennifer Kupcho comparten la segunda posición provisional del torneo con 65 golpes.

Con 66 se sitúa un grupo de ocho golfistas entre las que se cuenta la mexicana Gaby López y la estadounidense Nelly Korda, número uno mundial.

- Resultados de la primera ronda del torneo LPGA Tour Championship. Par 72:

64 - Lee6 Jeong-eun (KOR)

65 - Jennifer Kupcho (USA), Celine Boutier (FRA), Mina Harigae (USA), Kim Sei-young (KOR)

66 - Gaby López (MEX), Hannah Green (AUS), Hsu Wei-Ling (TPE), Ryu So-yeon (KOR), Yuka Saso (PHI), Minjee Lee (AUS), Jasmine Suwannapura (THA), Nelly Korda (USA)

67 - Georgia Hall (ENG), Megan Khang (USA), Leona Maguire (IRL), Ji Eun-hee (KOR), Lexi Thompsonjs (USA)

bb/gbv/gfe