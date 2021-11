Gobierno Biden "frustrado" por cómo ejecutivos del petróleo "se jactan" de sus ganancias

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se siente "frustrado" por cómo los grandes ejecutivos del petróleo se "jactan" de las ganancias cuando los precios del combustible están disparados para ciudadanos estadounidenses, informó el martes la Casa Blanca.

El fuerte aumento en el costo de la gasolina está representando un problema de inflación general y también afectando la popularidad de Biden.

La Casa Blanca alegó que las compañías petroleras pueden estar lucrándose ilegalmente y pidió a la Comisión Federal de Comercio que investigue.

En duros comentarios ante los reporteros, la secretaria de prensa Jen Psaki del gobierno, cuestionó por qué los precios de la gasolina son tan altos en las estaciones de servicio cuando el petróleo crudo se cotiza fuertemente a la baja.

"Diré que sí, estamos frustrados. Estamos frustrados porque ustedes han visto una disminución en los precios del petróleo, pero no han visto una disminución en los precios de la gasolina", dijo.

"No se necesita un economista, no se necesita un experto en el mercado petrolero para reconocer eso. Eso no suena, no se ve, ni huele bien".

"Vemos a los directores ejecutivos de las compañías petroleras jactarse de las ganancias que obtienen cuando los precios de las compañías de gasolina suben", reclamó Psaki.

"Este es un impacto real en el pueblo estadounidense. Es increíblemente frustrante. Por eso el presidente está tan concentrado en el tema".

La semana pasada, Biden tomó la medida inusual de aprovechar las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos para bombear suministros adicionales al mercado, en coordinación con otros países consumidores importantes como China e India.

El intento de Biden de calmar los mercados de combustible ha tenido poco efecto hasta ahora.

Sin embargo, la noticia de la nueva variante ómicron del covid-19 ha provocado una fuerte caída de los precios del crudo.

