Giannis y Middleton lideran la paliza de los Bucks a los Pistons

El astro griego Giannis Antetokounmpo y Khris Middleton unieron fuerzas este lunes en la NBA para que los Milwaukee Bucks vencieran a Detroit Pistons por 150-130.

Ambos jugadores habían regresado de la lista de lesionados en la jornada.

Antetokounmpo se había perdido los últimos cinco juegos de los Bucks por una molestia persistente en la rodilla. Los Bucks habían perdido tres de esos partidos.

Middleton no jugaba desde mediados de diciembre.

El griego anotó 29 puntos con 12 rebotes y cuatro asistencias; el cubano-estadounidense Brook López agregó 21 puntos y Middleton añadió ocho tantos en su regreso.

Milwaukee tiene ahora balance de 30-17 en la Conferencia Este, en la que marcha tercero detrás de los Boston Celtics y los Philadelphia. Detroit permanece en el fondo de la tabla con récord de 12-37.

En Orlando, la selección número uno del Draft, Paolo Banchero, anotó 23 puntos para que el Magic local pusiera fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los Boston Celtics, agotados por lesiones, con un sorpresivo triunfo de 113-98.

Orlando, que languidecía en la parte inferior de la Conferencia Este con un récord negativo de 17-29 antes del lunes, aprovechó al máximo la crisis de lesiones de Boston para completar una merecida victoria en el Amway Center.

Banchero, de 20 años, mostró una madurez sorprendente para su edad al orquestar la victoria de Orlando, en la que cinco jugadores alcanzaron totales de dos dígitos, con Wendell Carter Jr. anotando 21 puntos y el alemán Franz Wagner 15.

"Cada vez que juegas contra un equipo de nivel de campeonato, un equipo que ha estado en la final y ha estado donde quieres estar, quieres hacer tu mejor esfuerzo y obtener la victoria", dijo Banchero después del partido.

"Esa es mi mentalidad, y esa es la mentalidad de nuestro equipo, y pudimos hacer eso. Solo quería ser decisivo con mis movimientos, cuando decidí atacar, cuando decidí disparar, no forzar nada y dejar que el juego viniera a mí. Ser agresivo y decisivo, y vivir con los resultados", añadió.

El canastero Jonathan Isaac, de Orlando, hizo su primera aparición en un partido de la NBA desde agosto de 2020 tras más de dos años lastrado por lesiones. Terminó con 10 puntos, tres rebotes y dos robos.

"Se sintió fantástico, solo tocar el piso, me siento muy agradecido", dijo Isaac. "Me siento bien, estoy agradecido de estar con el Magic, además de obtener una victoria, no podría estar más feliz".

Los astros Jayson Tatum y Jaylen Brown lideraron la anotación de Boston con 26 puntos cada uno, mientras que Derrick White agregó 11 tantos y Sam Hauser 13 saliendo desde la banca.

- Resultados del lunes en la NBA:

Milwauee a Detroit 150-130

Chicago a Atlanta 111-100

Orlando a Boston 113-98

- En juego:

Minnesota vs Houston

Utah vs Charlotte

Portlando vs San Antonio

Memphis vs Sacramento

rcw-meh/ma