Ghana sin margen de error ante Corea del Sur en el Mundial

La selección de Ghana se mide el lunes a Corea del Sur en un partido sin margen de error, en el que una derrota supondría su salida del Mundial de Catar en la fase de grupos.

La dolorosa derrota 3-2 ante Portugal ha complicado el camino de los hombres de Otto Addo, situados en la última posición del grupo H, que lideran los lusos, que se enfrentan el lunes a Uruguay.

Los ghaneses ofrecieron una fuerte resistencia en el primer encuentro, pero acabaron cediendo ante el equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, quien abrió el camino a la victoria de su equipo con un discutido penal.

"No había penal, fue una mala decisión. No sé por qué el VAR no intervino", afirmó Addo tras el encuentro, que deja a las 'Estrellas Negras' condenadas a jugar un partido sin margen de error.

Ghana deberá salvar al menos un punto para mantener unas pequeñas posibilidades de clasificación en la última jornada de la fase de grupos en que se enfrentará a la correosa Uruguay, uno de los favoritos del grupo.

Las 'Estrellas Negras' no lo tendrán fácil ante una Corea del Sur, que logró frenar a la Celeste y hacerse con un precioso punto de cara a sus aspiraciones de pasar a la siguiente fase.

"Siempre salimos de situaciones difíciles. Tenemos que mantenernos tranquilos y mejorar nuestro rendimiento", dijo el capitán de Ghana, Andre Ayew, tras el partido contra Portugal.

"Necesitamos llegar y marcar más y conceder menos", añadió el capitán de las 'Estrellas Negras', autor del primer gol de su equipo contra Portugal.

En el estadio Education City, los ghaneses deberán ir a por los tres puntos en un partido, en el que debería volver a salir de inicio el delantero del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams.

"Esperamos que el lunes podamos ganar y podamos pelear por pasar de la fase de grupos", afirmó Williams tras la derrota contra Portugal.

El delantero del Athletic afronta una nueva prueba para tratar de estrenar su casillero en un Mundial ante una correosa Corea del Sur, que el jueves puso en apuros a Uruguay.

Los coreanos, entrenados por el portugués Paulo Bento, buscan tres puntos que les permitan prácticamente tocar los octavos de final, antes de medirse a Portugal y Cristiano Ronaldo en el último encuentro de la fase de grupos.

Una victoria, incluso podría ponerles como líder de la llave, en función de lo que ocurra en el duelo entre lusos y uruguayos.

Los surcoreanos volverán a poner muchas esperanzas en su delantero estrella Son Heug-min, que ante Uruguay no pudo ver puerta.

gr/psr