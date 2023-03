Gasol recuerda a Kobe antes de su homenaje: "Me desafió a ser mejor"

Pocas horas antes de que Los Angeles Lakers retiren su camiseta con el número 16, el español Pau Gasol tuvo un recuerdo para el fallecido astro Kobe Bryant, con quien formó una temible dupla que conquistó dos anillos de la NBA.

"Definitivamente me inspiró, me enseñó lo que hacía falta para ser el mejor jugador posible con su ética de trabajo, dedicación, mentalidad y esfuerzo. Me desafió a ser mejor", dijo Gasol este martes en una conferencia de prensa en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

"Cuando estás cerca de un jugador y una persona de ese calibre, que se exige la excelencia a sí mismo y a todos los demás, es algo de lo que quieres estar cerca", subrayó el español, que lució en sus manos los dos anillos de campeón que logró con la franquicia oro en 2009 y 2010.

Los Lakers homenajearán el martes a Gasol elevando su uniforme al nivel de las grandes leyendas de la franquicia, en una ceremonia que tendrá lugar en el descanso del duelo ante los Memphis Grizzlies, el primer equipo del español en la NBA.

Tras su traspaso desde Memphis en febrero de 2008, Gasol forjó una química especial con Bryant que impulsó a los Lakers hasta tres Finales de la NBA consecutivas entre 2008 y 2010.

A pesar de la presión que el ultracompetitivo Bryant colocó sobre Gasol para volver a ganar, entre ambos se creó un vínculo emocional que hoy se prolonga a través de la estrecha relación del español con la familia del astro, fallecido en un accidente de helicóptero en 2020.

"Echando la vista atrás, tres Finales seguidas no es algo fácil de hacer (...) Fueron años muy especiales", recordó Gasol. "Él me elevó y yo intenté complementarle, aportarle todo lo que necesitaba. Tuve que evolucionar para ser ese segundo mejor jugador para nuestro equipo. Y yo puse mi mente, esfuerzo y corazón en ello".

A los 19.000 aficionados que se esperan en el Crypto.com Arena les recibirá en sus asientos una camiseta oro y púrpura del propio Gasol, cuyo uniforme será elevado junto al de otros 11 mitos de los Lakers, como Wilt Chamberlain, Earvin 'Magic' Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal y el propio Bryant

Gasol, de 42 años, jugó seis temporadas en Los Ángeles y se retiró definitivamente de las canchas en 2021.

