Ganar la Copa América fue clave para el séptimo Balón de Oro de Messi, celebra prensa argentina

El astro Lionel Messi agigantó su figura al ganar su séptimo Balón de Oro, decisión en la que fundamental la conquista de la Copa América-2021 como capitán de la selección albiceleste, destacó este lunes la prensa argentina.

"Este año, Leo fue campeón, goleador y máximo asistidor de la Copa América, además de convertirse en el jugador con más goles en una selección sudamericana, superando a Pelé, ahora por tres goles (80 a 77)", consideró el diario Clarín.

El propio capitán de la selección albiceleste se encargó de poner el foco en el título conseguido en julio en la Copa América 2021 que debía jugarse entre Argentina y Colombia pero terminó disputándose en Brasil por razones sanitarias relacionadas con la pandemia.

"Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, me quedaba una espinita guardada y este año fue todo lo contrario, pude conseguir el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchisimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó y este premio (Balón de Oro) fue en gran parte por lo que hicimos en la Copa América", sostuvo Messi en la ceremonia.

Para el diario La Nación, en una temporada con múltiples candidatos para el premio y una decisión no exenta de polémica, "la conquista de la Copa América en el Maracaná y contra Brasil, en un torneo que lo tuvo con figura excluyente, fue determinante".

"Tan determinante que ganó lugar en la valoración por sobre el mal cierre de temporada de Barcelona (sólo ganó la Copa del Rey), y el tímido comienzo con su nuevo equipo, PSG, donde su adaptación marcha bastante más lenta de lo que desearían sus patrones cataríes", sostuvo el matutino.

Tiempo Argentino coincidió en que "Lionel Messi obtuvo su séptimo Balón de Oro en una temporada marcada por su salida histórica de Barcelona de España, especialmente por la anhelada conquista de la Copa América con la Argentina".

Messi sumó otro Balón de Oro a los que había ganado en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. El argentino supera ahora por dos al portugués Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), recordó Tiempo Argentino.

"Un final dorado para un año muy especial para él, después de lo que fue su salida de Barcelona para arribar en PSG, pero más que nada porque en esta consagración mucho influyó el ansiado título logrado con la Selección y la inolvidable Copa América ganada en julio a Brasil y en el Maracaná", destacó el diario deportivo Olé.

Para Olé, "muchas veces su mala racha en la Selección fue un lastre, pero en esta ocasión fue la clave para que Leo levantara un nuevo Balón de Oro".

El 11 de julio, el equipo capitaneado por Lionel Messi, de 34 años, cortó una sequía de 28 años de títulos para la Albiceleste al derrotar 1-0 a Brasil en el mítico estadio Maracaná en la final de la Copa América.

