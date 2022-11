Gales acude al Mundial de Catar con los insustituibles Bale y Ramsey

Pese a no estar al 100% físicamente, los veteranos Gareth Bale y Aaron Rampsey lideran la lista sin sorpresas anunciada este miércoles por el seleccionador galés Rob Page para competir en el Mundial de Catar.

Autor del gol que igualaba la final del campeonato norteamericano (MLS) para Los Angeles FC, que se proclamó campeón, Bale sigue siendo, pese a sus 33 años y sus problemas físicos que le impiden jugar con regularidad desde hace temporadas, el principal activo ofensivo de los Dragones.

"No está al 100% por el momento, pero no eso no me preocupa", declaró Page sobre el exdelantero del Real Madrid. "Siempre responde en las grandes competiciones", se justificó.

Tampoco llegará en su mejor momento el excentrocampista del Arsenal y Juventus Aaron Ramsey, que ni siquiera es titular esta temporada en el Niza francés.

Bale y Ramsey forman el núcleo duro junto a Joe Allen, Jonny Williams, Danny Ward, Wayne Hennessey y Chris Gunter, que vivirán en Catar su tercera gran competición internacional, tras las Eurocopas de 2016 y 2020.

Gales figura en el grupo B del Mundial, junto a Estados Unidos, Irán e Inglaterra.

Lista de convocados por Gales para el Mundial-2022:

Porteros: Wayne Hennessey (Nottingham Forest/ENG), Danny Ward (Leicester/ENG), Adam Davies (Sheffield United/ENG/D2)

Defensas: Ben Davies (Tottenham/ENG), Ben Cabango (Swansea), Tom Lockyer (Luton Town/ENG/D2), Joe Rodon (Rennes/FRA), Chris Mepham (Bournemouth/ENG), Ethan Ampadu (Spezia/ITA), Chris Gunter (AFC Wimbledon/ENG/D4), Neco Williams (Nottingham Forest/ENG), Connor Roberts (Burnley/ENG/D2)

Centrocampistas: Sorba Thomas (Huddersfield Town/ENG/D2), Joe Allen (Swansea), Matt Smith (MK Dons/ENG/D2), Dylan Levitt (Dundee United/SCO), Harry Wilson (Fulham/ENG), Joe Morrell (Portsmouth/ENG/D2), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Niza/FRA), Rubin Colwill (Cardiff)

Delanteros: Gareth Bale (Los Angeles FC/USA), Kieffer Moore (Bournemouth/D2), Mark Harris (Cardiff), Brennan Johnson (Nottingham Forest/ENG), Dan James (Fulham/ENG)

