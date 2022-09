El fabricante de turbinas Siemens Energy afirmó este viernes que una fuga de aceite no era "una razón técnica" para cortar el grifo del gas por el gasoducto Nord Stream, como alegó la estatal rusa Gazprom.

"Ese hallazgo no es una razón técnica para detener el funcionamiento" del ducto, dijo Siemens Energy en un comunicado. "Este tipo de fugas no suelen afectar el funcionamiento de una turbina y pueden sellarse in situ", añadió.

