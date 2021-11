Fuertes protestas en Georgia en apoyo al hospitalizado expresidente Saakashvili

Decenas de miles de georgianos salieron a las calles este lunes en apoyo al expresidente y líder de la oposición, Mijaíl Saakashvili, que fue hospitalizado tras más de un mes de huelga de hambre en la cárcel y denunció maltrato.

Detenido el 1 de octubre tras volver del exilio en Ucrania, el expresidente de este país caucásico (2004-2013) acusó a los guardias penitenciarios de abusos y dijo temer por su vida.

Los guardias "me insultaron, me pegaron en el cuello, me arrastraron al suelo cogiéndome el pelo", contó en una carta a su abogado, donde asegura que "el objetivo" de su traslado a un hospital penitenciario era "matarlo".

Este ingreso provocó una movilización de apoyo de casi 40.000 personas en la plaza central de Tiflis, la capital georgiana, que corearon el nombre de Saakashvili, según periodistas de la AFP.

"Un movimiento de protesta masiva y permanente empieza en Georgia. No nos detendremos hasta que se libere a Mijaíl Saakashvili, y se celebren elecciones anticipadas", advirtió a la multitud Nika Melia, presidenta del Movimiento Nacional Unido (MNU), el partido del exmandatario.

Los manifestantes marcharon hasta el centro de la ciudad en dirección a la oficina del primer ministro Irakli Garibashvili, con la intención de bloquear el edificio.

Saakashvili es "víctima de una venganza política, no pararemos hasta que no sea liberado", declaró Niko Mgeladze, un empresario de 46 años.

El canal de televisión Mtavari, afín a la oposición, difundió imágenes de cientos de policías antidisturbios desplegados frente a los edificios gubernamentales de la capital.

Unas horas antes, los servicios penitenciarios habían anunciado el traslado de Saakashvili a un hospital penitenciario para "evitar un empeoramiento de su salud" tras 39 días de huelga de hambre.

Un equipo médico que examinó a Saakashvili antes de su traslado señaló un "alto riesgo de complicaciones sistémicas" y la "necesidad de un tratamiento urgente en una clínica polivalente bien equipada".

Según la enviada de derechos humanos en Georgia, Nino Lomjaria, un hospital penitenciario no cumple con estos criterios.

Saakashvili, afín a Occidente, es actualmente el jefe de la oposición. Fue detenido a su regreso al país tras ocho años de exilio justo antes de las elecciones municipales.

La formación actualmente en el poder, Sueño Georgiano, ganó los comicios.

Para protestar contra su detención basada en una condena de 2018 por "abuso de poder", Saakashvili inició una huelga de hambre desde su celda. El político rechaza la sentencia por considerarla política.

La oposición georgiana, liderada por el Movimiento Nacional Unido de Saakashvili, organizó varias manifestaciones masivas pidiendo la liberación del expresidente y denunciando los resultados de las elecciones.

El expresidente es una figura carismática tan adorada como criticada. Por un lado, es conocido por haber combatido eficazmente la corrupción. Por otro, es criticado por la desastrosa guerra de 2008 contra Rusia.

Su encarcelamiento ha agravado aún más la crisis política del país.

