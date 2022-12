"Fue una locura pero merecimos ganar", dice Scaloni

"Fue una locura pero merecimos ganar, teníamos que haberlo cerrado en los 90 minutos", declaró el seleccionador argentino Lionel Scaloni, este domingo en el estadio Lusail tras conquistar el Mundial al derrotar a Francia en los penales (3-3, 4-2).

El técnico de 44 años dedicó emocionado el título a sus "viejos": "Soy lo que soy gracias a ellos".

Pregunta: ¿Cómo se siente?

Respuesta: "Ahora estoy más tranquilo. Me gustaría hablar del partido y no solo de que somos campeones del mundo. Fue una locura, como entrenador me queda el mal sabor de boca de no haberlo cerrado en los 90 minutos. Ahora la sensación es la mejor. No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero lo somos y lo más importante es de la manera en la que fuimos, somos justos vencedores".

P: Hay un país que está loco, en la calle. Háblele al país.

R: "Demasiado... Sinceramente lo que vengo diciendo en las ruedas de prensa y no voy a cambiar ahora, este equipo juega para la gente, para el hincha argentino, no hay egos ni individualidades, todos tiran para la selección y para el país. No hay orgullo más grande. Estos chicos se han blindado al máximo, han conseguido el título porque entendieron lo que hay que hacer dentro de la cancha. Hoy fuimos campeones, aunque haya sido en los penales, lo somos merecidamente, hemos hecho un partido completísimo".

P: ¿Qué es lo que más le enorgullece del partido?

R: "Los jugadores supieron quién jugaba una hora y media antes, (Ángel) Di María también, pensábamos que el partido podía estar ahí. Por la izquierda hicimos la mayor parte de las ocasiones. Luego el trabajo cuando (Kylian) Mbappé recibía en la banda, Rodrigo (De Paul) no le dejaba hacer el uno contra uno ante (Nahuel) Molina. Francia es muy difícil, muy complicado, quitando Túnez, con el que perdió con los suplentes, había sido superior a sus rivales. Era un partido muy espinoso y al final lo sacamos".

P: ¿Qué transmitió a sus jugadores en los momentos duros del partido?

R: "Siempre optimismo, estábamos jugando bien, por dos situaciones concretas nos empataron. Sabíamos que con nuestro juego tendríamos ocasiones, así fue. Seguimos atacando y cuando llegaron los penales, con un gol a falta de dos o tres minutos, sabíamos que Emiliano (Martínez) irradia positivismo. A nosotros siempre nos sobran tiradores, eso es buenísimo, tener seis o siete. Te inspira confianza y si tu arquero te dice que va a parar dos...".

P: Messi ha dicho que es su último Mundial. ¿Sabe cuáles son sus planes de futuro?

R: "Habría que guardarle un lugar en el próximo Mundial, que tenga la 10 guardada para que siga jugando. Se ganó el derecho a elegir. No tiene ninguna cuenta pendiente, si alguna vez la tuvo. Ha sido un placer entrenarlo, lo que transmite a sus compañeros no lo he visto nunca en nadie".

P: Se sienta en la misma mesa de Bilardo y Menotti -los otros técnicos campeones argentinos-. ¿Qué siente?

R: "Ojalá lo hayan disfrutado los dos. En la misma mesa no creo. Ellos tienen una carrera y han marcado una época. A mí me vale con que la gente esté contenta. Quiero que la gente lo festeje, pero que también sepa que las cosas un día pueden salir mal. El mensaje es que la gente disfrute, la vida sigue y los problemas seguirán, pero seremos un poco más felices".

P: ¿Habló con Leo tras ganar el título?

R: "Un ratito antes de recibir el premio. Tengo con él una historia cuando clasificamos al Mundial: Le llamé para hablar, sentía que lo que venía era muy difícil porque había mucho entusiasmo. Transmitíamos algo muy grande a la gente. Se lo expliqué. Él me dijo: 'seguimos si sale mal no pasa nada'. Tenía que contarle lo que sentía, con su respuesta me di cuenta de que había algo que se estaba haciendo bien. Eso fue una historia que me gustaría que todos lo sepan".

P: Ganar otro Mundial era el sueño de Maradona ¿Qué le diría?

R: "Por suerte pudimos ganar esta Copa del Mundo, que la soñábamos desde hace mucho. Espero que él desde arriba haya disfrutado. Ahora que me haces la pregunta me doy cuenta de que no está aquí. Si hubiera estado en la cancha hubiera sido el primer hincha".

pm/psr