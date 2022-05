"Fue imposible pero estoy orgulloso de este equipo", dice Doncic tras caer ante Warriors

El esloveno Luka Doncic, la estrella de los Dallas Mavericks, reconoció la superioridad de los Golden State Warriors en las finales de la Conferencia Oeste de la NBA y se mostró muy crítico con su actuación en la última derrota del jueves.

"No me gusta perder, especialmente así. He jugado fatal", declaró un abatido Doncic en la sala de prensa del Chase Center de San Francisco (California).

El base firmó 28 puntos (10/28 en tiros de campo), 9 rebotes y 6 asistencias en la derrota de los Mavericks por 120-110 ante los Warriors, que finiquitaron la serie por 4-1 y avanzaron a las Finales de la NBA.

El esloveno estuvo más errático de lo habitual en el tiro pero fue protagonista de todos los intentos de reacción de los Mavericks, especialmente con 10 puntos seguidos anotados al final del tercer cuarto.

"Felicidades a los Warriors. Obviamente fueron mejores pero estoy muy orgulloso de mi equipo", aseguró.

Los Mavericks, cuarto clasificado del Oeste en la fase regular y sin ninguna otra estrella aparte de Doncic, eliminó primero en los playoffs a los Utah Jazz (5º) y luego dio la gran sorpresa al batir a los Phoenix Suns, los vigentes subcampeones.

"Nadie contaba con nosotros aquí", subrayó el esloveno. "Somos un equipo muy joven y este año dimos un gran paso. Obviamente hay muchas cosas que hacer pero estamos en el buen camino".

A sus 23 años, Doncic se ha consagrado en esta postemporada como una de las nuevas superestrellas de la NBA, con unos fabulosos promedios de 31,9 puntos, 3,4 triples, 9,9 rebotes, 6,4 asistencias y 1,9 robos por partido en playoffs.

"Para mí ha sido divertido jugar estos playoffs", recalcó. "Hasta ahora solo había jugado la primera ronda. Es muy divertido, sobre todo cuando ganas, ojalá vuelva a estar aquí".

