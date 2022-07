Fraser-Pryce gana su quinto título de 100 m femeninos del Mundial en triplete de Jamaica

A sus 35 años, la velocista Shelly-Ann Fraser-Pryce ganó el domingo en Eugene (Estados Unidos) su quinto título mundial de los 100 metros planos femeninos, encabezando una barrida jamaicana en el podio.

Fraser-Pryce tuvo una salida eléctrica y lideró la carrera de principio a fin, ganando con un récord del campeonato de 10.67 segundos (con un viento de 0,8 m/s).

Su compatriota Shericka Jackson se llevó la plata con 10.73 segundos, su mejor marca personal, y la cinco veces campeona olímpica Elaine Thompson-Herah se hizo con el bronce (10.81) en el Hayward Field de Eugene.

Las tres estrellas jamaicanas ya habían logrado el triplete el año pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio, en un orden diferente: Thompson-Herah venció entonces a Fraser-Pryce y a Jackson.

La barrida, primera en unos 100 metros femeninos mundialistas, llega un día después de la que protagonizaron los estadounidenses Fred Kerley, Marvin Bracy y Trayvon Bromell en la prueba masculina.

Fraser-Pryce es también la primera atleta que gana cinco oros en la misma disciplina de pista en los Mundiales, tras sus triunfos en 2009, 2013, 2015 y 2019.

El título de Doha-2019 y el de este domingo los logró convertida ya en madre, después de dar a luz a su hijo Zyon en 2017.

"No puedo ni imaginar la cantidad de veces que he tenido contratiempos y me he recuperado y estoy aquí de nuevo", se felicitó Fraser-Pryce.

"Sigo recordándome a mí misma que a veces no es porque no tengas la capacidad, sino que no es el momento adecuado", afirmó. "Hoy era el momento adecuado y estoy muy, muy agradecida por el continuo apoyo".

"Me siento bendecida por tener este talento y seguir haciéndolo a los 35 años, con un bebé. Tengo la esperanza de inspirar a las mujeres a que pueden hacer su propio viaje", subrayó.

Una de las primeras atletas en felicitar a Fraser-Pryce fue la estadounidense Allyson Felix, quien también retomó con éxito su carrera después de su maternidad.

"¡35 años! ¡Una madre! ¡10.67! ¡5º título mundial! Sííí. ¡¡¡Es tu noche!!!", le homenajeó Felix, quien se despidió del atletismo el viernes en Eugene logrando su decimonovena medalla mundial, un bronce, en el relevo mixto 4x400 en Eugene.

Alineada en el sexto carril, Fraser-Pryce se presentó para la ocasión con su larga melena teñida con los colores dorado, verde y negro de la bandera de Jamaica,

Los aficionados que casi llenaban el Hayward Field (12.900 asientos) pudieron comprobar rápidamente por qué es conocida con el apodo de "Cohete de bolsillo".

Fraser-Pryce, de 1,52 m de altura, aprovechó una excelente salida, su gran especialidad, para comandar toda la carrera y permitirse levantar los brazos en la línea de meta, segura de su victoria ante sus eternas rivales.

"Tengo que seguir trabajando", declaró Thompson-Herah tras la carrera.

"No estoy en la mejor forma de mi vida y aun así he conseguido una medalla. He tenido algunos baches en la temporada. Estoy muy contenta con el resultado", afirmó la velocista, que deslumbró en los últimos dos Juegos Olímpicos completando dobletes de 100 y 200 metros.

Por su parte Shericka Jackson, que perseguía su primer gran triunfo individual tras años a la sombra de sus dos compatriotas, se mostró "feliz" de ser parte del triplete de su país.

"Estoy agradecida", afirmó Jackson, quien había logrado el doblete 100-200 m en la clasificación jamaicana en junio. "Hoy solo he venido a hacer mi mejor carrera y he conseguido una marca personal y una medalla, así que no me puedo quejar".

La británica Dina Asher-Smith, plata en Doha-2019, no logró evitar el triunfo jamaicano al terminar cuarta en 10.83.

