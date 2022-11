Francia es "hipócrita" frente a los migrantes, dice Le Pen

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen calificó de "injusto" e "hipócrita" al gobierno francés por su enfrentamiento con Italia sobre la acogida de migrantes, en una entrevista publicada este miércoles por el diario italiano Corriere della Sera.

"Las acusaciones del gobierno francés contra Italia son profundamente injustas y revelan el rechazo a la democracia. Los italianos eligieron a Giorgia Meloni, conocida por oponerse a la anárquica inmigración ilegal que las ONG intentan imponernos", aseguró Le Pen al diario italiano.

"Al negarse a acoger al Ocean Viking, el gobierno italiano está respetando la voluntad del pueblo italiano. En cuanto al gobierno francés, me resulta hipócrita al evocar razones humanitarias, mientras que en 2018, Francia negó el atraco al barco Aquarius, por lo se vio obligado a navegar hacia Valencia" en España, añadió.

Francia acusa a Italia de incumplir sus obligaciones legales y sus compromisos europeos al negarse la semana pasada a recibir en sus puertos al barco humanitario Ocean Viking de la ONG SOS Méditerranée, el cual atracó finalmente el viernes en el puerto militar de Toulon, al sur de Francia.

La embarcación había rescatado a 234 migrantes, incluidos 57 niños en el Mediterráneo, la ruta migratoria más peligrosa del mundo.

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, anunció que al menos 44 de ellos serán deportados a su país de origen.

"Veremos (...). Sus discursos siempre tienen verbos en futuro, pero no siempre se hacen realidad", lamentó Le Pen.

"La verdad es que el gobierno francés está a favor de la inmigración y no quiere decirlo", añadió.

Para ella, no se trata de ubicar dentro de la Unión Europea a una parte de los inmigrantes que llegan a Europa, sino de frenar la migración.

"No quiero aceptar emigrantes en mi país y tampoco quiero obligar a otros países a recibirlos. La Unión Europea no puede imponer inmigrantes a pueblos que no los quieren", subrayó.

"El objetivo debe ser que no lleguen y hay que empezar por desalentar a las ONG" que los rescatan en el mar, aseguró la presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional.

gab/kv/zm