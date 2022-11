Flick rechaza achacar la derrota de Alemania a la protesta por el brazalete

El seleccionador de Alemania Hansi Flick negó que la protesta previa al partido y la controversia legal con la FIFA supusiera una distracción para su equipo, que perdió 2-1 este miércoles ante Japón en su estreno en el Mundial.

"No. No recurriremos al uso de excusas, eso sería demasiado fácil para nosotros", respondió Flick al ser preguntado si sus jugadores se habían descentrado a raíz del debate generado los días previos sobre el brazalete arcoíris 'One Love'.

El lunes, la Federación Alemana de Fútbol anunció que el capitán Manuel Neuer no luciría el brazalete a pesar de que prometió hacerlo en los meses previos a la cita mundialista, en virtud de una prohibición de la FIFA y de las amenazas de sanciones en el campo, incluidas eventuales tarjetas amarillas o rojas.

Apenas 24 horas antes del inicio del partido, la DFB interpuso una demanda ante el Tribunal Arbitral del Deporte para tratar de que la prohibición fuese revocada, bajo el argumento de que la FIFA censuró el uso "de un símbolo de diversidad y derechos humanos".

Aunque Neuer no lució el brazalete en el partido del miércoles, cada uno de los once jugadores titulares se taparon la boca con la mano en la foto grupal antes del inicio del choque. La DFB emitió al mismo tiempo un comunicado en el que decía: "Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos la voz".

Flick reiteró la importancia de esa acción y afirmó que fue "una señal de los jugadores y muestra de que la FIFA nos está presionando", pero rechazó que ello distrajese a sus hombres sobre el césped.

El delantero Kai Havertz secundó la decisión de su equipo y sostuvo para la AFP al final del partido que "fue lo correcto, mostrar a la gente que tratamos de ayudar en lo que podemos y que la FIFA no nos lo pone fácil".

Sobre el partido, Flick centró su discurso en la falta de eficacia de su equipo y en el esfuerzo del combinado nipón.

"Japón tiene un gran equipo, están bien organizados, técnicamente fuertes, buenos a nivel táctico", indicó.

"Nosotros podemos -y debemos- hacerlo mejor", concluyó el técnico. El próximo partido de la 'Mannschaft' será ante España el próximo domingo.

