FIFA investiga a cuatro oficiales gaboneses sospechosos de agresión sexual a menores

La FIFA ha abierto una investigación disciplinaria contra tres entrenadores y un alto responsable del fútbol gabonés, sospechosos desde finales de 2021 de haber cometido múltiples agresiones sexuales a jugadores menores, anunció el martes.

La instancia mundial del fútbol inició en diciembre pasado las investigaciones preliminares contra Patrick Assoumou Eyi, entrenador del equipo nacional Sub-17 hasta el año 2017, que también está en el centro de una investigación penal en su país.

La sala disciplinaria de la FIFA extendió al mundo entero la suspensión provisional infligida el 17 de diciembre por la Federación gabonesa de fútbol a Eyi, conocido como "Capello", y acusado de haber abusado de varios centenares de chicos jóvenes.

La FIFA abrió también distintos procedimientos contra otros dos entrenadores gaboneses, Triphel Mabicka y Orphée Mickala, y contra el presidente de la Liga de fútbol del Estuario, provincia de la capital Libreville, Serge Ahmed Mombo.

Estos tres hombres están excluidos durante 90 días de toda actividad en el fútbol (administrativa o deportiva) "tanto a nivel nacional como internacional", precisa la institución.

El caso fue revelado en diciembre por el diario británico The Guardian, que citaba testimonios anónimos de víctimas declaradas, según las cuales "Capello" decidía mantener o no en la selección Sub-17 a los jóvenes que, según ellos, cedían o no a sus insinuaciones.

Según los mismos testimonios, Eyi "proporcionaba" igualmente jóvenes a otras "figuras" del fútbol nacional.

"Si estas acusaciones se demuestran, es una prueba suplementaria de que el fútbol es constantemente utilizado, a través de las ligas y de los continentes, como un foro que permite a los agresores sexuales tener acceso a jugadores y atacarlos", comentó la Federación Internacional de futbolistas profesionales (FIFPRO).

cfe/dam/psr