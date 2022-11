Ficha técnica del test-match de rugby Gales-Argentina 20-13

Ficha técnica del test-match de rugby en el que Argentina perdió ante Gales por 20-13.

En el Millennium Stadium de Cardiff: Gales derrotó a Argentina 20-13 (10-6 al descanso)

Árbitro: B. O'Keeffe (NZL)

Los puntos:

Gales: 2 Tries - Faletau (31), Williams (46), 2 Conversiones - Anscombe (32, 48), 2 Penales - Anscombe (36), Priestland (62)

Argentina: 1 Try - Tetaz Chaparro (68), 1 Conversión - Boffelli (69), 2 Penales - Boffelli (7, 13)

Expulsiones temporales:

Gales: Rowlands (58)

Los equipos:

Gales: Louis Rees Zammit - Alex Cuthbert, George North, Nick Tompkins (Watkin, 52), Rio Dyer - Gareth Anscombe (Priestland, 54), Tomos Williams - Toby Faletau, Just in Tipuric, Dan Lydiate (Morgan, 27)- Adam Beard (Carter, 69), Will Rowlands (Elias, 72) - Dillon Lewis (Wainwhright, 74), Ken Owens, Gareth Thomas (Jones, 60).

Entrenador: Wayne Pivac.

Argentina: Juan Cruz Mallia - Mateo Carreras, Matías Moroni (Matías Orlando, 59), Jerónimo de la Fuente, Emiliano Boffelli - Santiago Carreras (Tomás Albornoz, 67), Gonzalo Betranou (Eliseo Morales, 65) - Pablo Matera, Marcos Kremer (Lucas Paulos, 65), Juan Martín González Samso - Tomás Lavanini (Facundo Isa, 54), Matías Alemano - Francisco Gómez Kodela (Eduardo Bello, 59), Julián Montoya (Agustín Creevy, 48), Thomas Gallo (Tetaz Chaparro, 48).

Entrenador: Michael Cheika.

./bds/mcd