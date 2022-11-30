Ficha técnica del partido Túnez-Francia, del Grupo D del Mundial-2022

Túnez: Aymen Dahmen - Montassar Talbi, Nader Ghandri, Yassin Meriah - Wajdi Kechrida, Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni, Ali Maaloul - Anis Ben Slimane (Ali Abdy 83), Wahbi Khazri (cap) (Issam Jebali 60), Mohamed Ali Ben Romdane (Ghailene Chaalali 74).

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