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Ficha técnica del partido Polonia-Arabia Saudita, del Grupo C del Mundial-2022

Por AFP

Ficha técnica del partido Polonia-Arabia Saudita (2-0), correspondiente a la segunda fecha del grupo C del Mundial-2022.








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