Falcao tumba al Barça y a Koeman, Real Madrid no puede con Osasuna

El Real Madrid empató 0-0 con Osasuna, pero recuperó provisionalmente el liderato este miércoles en la 11ª fecha liguera, mientras el Rayo Vallecano ganó 1-0 al Barcelona con un gol del colombiano Radamel Falcao y provocó la destitución unas horas después del entrenador azulgrana, Ronald Koeman.

"El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo", anunció el club catalán en un comunicado pasada la medianoche local.

Instantes antes del anuncio del despido del técnico neerlandés, el Real Madrid, que el domingo había ganado 2-1 al Barcelona, no había podido en su estadio Santiago Bernabéu con la férrea defensa dispuesta por el Osasuna (0-0).

Los blancos adolecieron de puntería pese a dominar el juego frente a un equipo rojillo, que se cerró atrás para buscar sus ocasiones al contraataque.

La más clara de los navarros llegó en un disparo de Jon Moncayola al palo (50) culminando una gran contra.

El equipo blanco intentó forzar el cierre osasunista llegando por las bandas, especialmente por la izquierda por donde aparecía continuamente Vinicius para poner balones al área, donde esperaba Karim Benzema, que pudo marcar el 1-0 en un disparo que estrelló en el larguero (61).

El Real Madrid acabó encerrando al Osasuna en su área, a la que puso cerco con disparos lejanos y centros al área, pero sin lograr superar a la defensa rival y a su portero Sergio Herrera, que fue otro muro.

"A mí el equipo me ha gustado. En la primera parte, no tanto, pero en la segunda parte, mucho mejor, hemos jugado mucho mejor, no tengo nada que reprochar a mis jugadores, lo han dado todo y tenemos que seguir", dijo el técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tras el partido.

Pese al empate, el Real Madrid recupera el liderato liguero empatado a puntos con el Sevilla, segundo tras firmar tablas 1-1 con el Mallorca este miércoles, y con el Betis, tercero, que goleó 4-1 al Valencia.

El equipo blanco queda a la espera de lo que haga la Real Sociedad (4º, con los mismos puntos que los tres primeros) el jueves frente al Celta de Vigo.

Lejos detrás de estos equipos cabeceros se sitúa el Barcelona tras perder en Vallecas. Una derrota que costó el puesto a Koeman, que estaba ya en la cuerda floja por el mal inicio de temporada del Barcelona.

El 'Tigre' Falcao soltó un disparo ajustado a palo para marcar el tanto (30), que permite al equipo madrileño, recién ascendido, pelear por los puestos de Liga de Campeones.

"No fue la actitud, no es el juego, porque no tuvimos un equipo enfrente que haya creado tantas oportunidades, entonces es cuestión de no marcar", dijo Koeman tras el partido, antes del anuncio de su destitución.

Frente a un Barça que intentaba jugar, pero al que le faltaba velocidad, el Rayo optó por el juego largo y el contraataque rápido.

A la media hora, Óscar Trejo le robó el balón a Sergio Busquets, pasando el balón a Falcao, que recortó el área para soltar un disparo que dio en el palo y entró en la portería azulgrana (30).

El Barcelona dio un punto más de velocidad a su juego en el segundo tiempo, llegando más a los dominios del portero Stole Dimitrievski, pero fallando en los últimos metros.

El Rayo pagó su despliegue físico y fue quedándose cada vez más en su área, favoreciendo la llegada del Barça, que tuvo su mejor ocasión en un penal cometido sobre Memphis Depay.

El mismo holandés lanzó la pena máxima que detuvo en dos tiempos el portero rayista (72) para desesperación de los azulgranas.

Los barcelonistas siguieron golpeando la portería del Rayo, que en la segunda parte apenas inquietó la portería contraria, pero sin suerte.

Con ocho minutos de descuento, el Rayo renunció a salir y se cerró atrás para defender el resultado hasta llevarse los tres puntos, aunque Agüero pudo poner el empate sobre la campana con un remate de cabeza que se fue fuera por poco (90+7).

"Esta victoria significaba muchísimo y ahora se contará algo que hacía mucho que no hacía el Rayo", dijo Falcao a Movistar+ tras el partido.

gr/dr