Exministra austriaca que bailó con Putin abandona petrolera rusa Rosneft

La exministra austriaca de Relaciones Exteriores Karin Kneissl, que bailó un vals con el presidente ruso Vladimir Putin en 2018, abandonó el consejo de administración de Rosneft, anunció el lunes la empresa petrolera rusa.

El viernes, el grupo anunció la salida del excanciller alemán Gerhard Schröder, quien había sido criticado -a raíz de la ofensiva rusa en Ucrania- por su proximidad con Putin, y también la de Matthias Waring, que inició su carrera en las altas esferas de la antigua RDA.

Kneissl entró en el consejo de administración de Rosneft en marzo de 2021. Según la compañía, presentó una carta de dimisión que entraba en vigor el viernes.

Fue ministra de Exteriores de Austria, nombrada por el partido de ultraderecha FPÖ, de diciembre de 2017 a mayo de 2019. Invitó a Vladimir Putin a su boda, que se celebró cuando su país detentaba la presidencia de turno de la Unión Europea (UE).

Los medios próximos al Kremlin publicaron las imágenes de la novia bailando con el presidente ruso.

En marzo, la prensa austriaca informó de que Putin, como regalo de boda, obsequió a Kneissl con unos pendientes de oro blanco con zafiros, estimados en 50.000 euros.

Esas joyas forman parte de las reservas del gobierno, que las recuperó en febrero de 2020, dijo a la AFP una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El viernes, la exministra declaró a la AFP que no había dejado Rosneft hasta la fecha con el fin de "respetar" sus obligaciones de mandato (de un año).

"En marzo no dimití porque no es mi estilo abandonar el barco en plena tormenta", explicó, agregando que la empresa sabía "desde marzo que no estaría disponible para las próximas elecciones".

