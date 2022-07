Excapitán de la selección galesa de rugby Ryan Jones sufre una demencia precoz

El excapitán de la selección galesa de rugby, Ryan Jones, anunció que sufre de una demencia precoz, a sus 41 años, en una entrevista publicada este sábado por el diario The Times.

"Tengo la impresión de que mi mundo se está desmoronando. Y es algo que me aterra", confió el antiguo tercera línea, que jugó 75 partidos con los Dragones, de ellos 33 como capitán.

La enfermedad le fue diagnosticada en diciembre y los médicos le dijeron que probablemente esté relacionado con una Encefalopatía Traumática Crónica (CTE), una enfermedad neurodegenerativa provocada por los choques a repetición en la cabeza.

Los especialistas consultados le han reconocido además que era uno de los peores casos que habían visto, según el diario.

"He vivido 15 años de mi vida como un superhéroe, pero no lo soy. Desconozco qué me depara el futuro", explicó el exjugador.

"Todo lo que quiero es llevar una vida feliz y normal, pero eso me ha sido arrebatado y no puedo hacer nada", admitió Jones, que ya ni recuerda las reglas del rugby y que al comienzo pensó que atravesaba un episodio depresivo.

"Mi pareja y mi familia comenzaron a notar cambios en mí. Me diagnosticaron una depresión, pero empecé a darme cuenta que varias de mis funciones intelectuales eran malas", como pérdidas de memoria a corto plazo, dificultad para encontrar las palabras y cambios de humor.

Por ejemplo, Jones explica que tiene fotos con sus hijos en lo alto del pico más alto de Gales, pero que no recuerda nada de cómo llegaron hasta allá.

La neuróloga que le ha tratado no se muestra optimista e incluso le ha dicho que probablemente sus funciones continuarán declinando al mismo ritmo que en los últimos cinco años.

Aunque no precisa si se unirá a la demanda presentada por otros exjugadores contra las instancias deportivas de este deporte, que consideran que no fueron suficientemente reactivas en la cuestión de las conmociones cerebrales, Jones es muy crítico con la situación actual.

"Es como andar con la cabeza hacia adelante y los ojos cerrados hacia una situación catastrófica", resume.

hap/jld/mcd