Europa tiene la capacidad de sustituir el gas de Rusia, asegura Borrell

Europa tiene la capacidad de sustituir el gas que le provee Rusia, dijo en Chile este jueves Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, tras el corte del combustible que el gigante energético estatal ruso Gazprom concretó el miércoles a Polonia y Bulgaria.

El corte del suministro a ambos países tras la advertencia del presidente ruso, Vladimir Putin, de que no aceptará más pagos que no sean en rublos por gas, como respuesta a las sanciones económicas occidentales contra Moscú, alimenta los temores de una escasez del combustible en todo el continente europeo.

"Tenemos capacidad para rebombear los suministros de gas y distribuirlos entre nosotros, porque no solamente es un tránsito unidireccional. Dentro de la red europea el gas puede circular de un país a otro", explicó Borrell en una rueda de prensa este jueves en Santiago, donde se encuentra en visita oficial.

"Todos los Estados miembros están unidos en una respuesta solidaria, lo que le pasa a Polonia y Bulgaria le pasa también a la Unión en su conjunto", agregó.

En su segundo día de visita a Chile, Borrell explicó que por "directrices de la Comisión Europea" los contratos de gas con Rusia se cumplirán estrictamente "en los términos en los que están previstos".

"Donde dice que hay que pagar en euros y en dólares se pagarán en euros y en dólares. Naturalmente Rusia hará lo posible para intentar que estos pagos se hagan de una manera que signifique ponernos en dificultad. Forma parte de las reglas del juego", agregó.

Borrell sostuvo, además, que si bien Europa no ha decidió interrumpir drásticamente las compras de gas ruso, "no quiere decir que no se vuelva a considerar (esta medida) a la vista de los acontecimientos y cómo se están desarrollando".

Según Borrell, las sanciones económicas de parte de los países occidentales "debilitan y mucho a la economía rusa", pero admitió que "de una manera inmediata no tienen la capacidad milagrosa de detener los ataques rusos que, al contrario, se han intensificado".

El jefe de la diplomacia europea afirmó que "la UE va a continuar ayudando militarmente a Ucrania".

"No hacemos sino ayudar a defenderse a un país atacado sin justificación alguna", agregó el jefe de la diplomacia europea, que el miércoles se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric.

