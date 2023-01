Eurodiputado implicado en escándalo 'Catargate' denuncia "confesiones" de un sospechoso

El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella, sobre quien pende un pedido de suspensión de inmunidad parlamentaria por un presunto alegado caso de corrupción en el Parlamento Europeo, denunció las "confesiones interesadas" de un sospechoso clave, en una carta a la que AFP tuvo acceso este jueves.

Tarabella fue excluido el miércoles del bloque de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo y del Partido Socialista belga, por el tiempo que dure la investigación del caso.

El legislador belga fue implicado en declaraciones de un sospechoso clave, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, quien firmó un acuerdo de cooperación con la justicia a cambio de una sentencia reducida.

Panzeri dijo a los investigadores que había pagado a Tarabella "entre 120.000 y 140.000 euros", según reportó el diario local l'Echo.

"Todavía no he tenido derecho a defenderme. Reclamo y seguiré reclamando mi inocencia. Nunca he recibido dinero ni regalos a cambio de mis opiniones políticas", afirmó Tarabella en un correo electrónico a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

"Soy juzgado por la opinión pública o por algunos de mis colegas sobre la base de artículos de prensa o confesiones interesadas de personas encarceladas", agregó en su mensaje.

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aún debe pronunciarse sobre las solicitudes de suspensión de la inmunidad de Tarabella y de otro eurodiputado socialista, el italiano Andrea Cozzolino, presentadas por la justicia belga.

En su mensaje, Tarabella adelantó que no ofrecerá declaraciones antes de hablar con las autoridades judiciales belgas, y añadió que el levantamiento de su inmunidad parlamentaria no debería ser objeto de debates: "Por supuesto, debe ser levantada", señaló.

