Estrella noruega Ada Hegerberg de regreso a la selección tras cinco años de ausencia

La delantera noruega del Lyon, Ada Hegerberg, primera ganadora del Balón de Oro femenino de la historia, anunció este jueves su regreso a la selección luego de casi cinco años de ausencia, y a unos meses de la Eurocopa.

"Estoy feliz por poder regresar a este equipo y por comenzar una nueva historia", declaró en un comunicado en el marco de la presentación de la nómina de convocadas por el seleccionador noruego Martin Sjögren.

La estrella noruega había dejado la selección nacional después de una decepcionante Eurocopa-2017, señalando la desigualdad existente en cuanto a las primas pagadas por la federación respecto a sus homólogos masculinos.

"Amo el fútbol y tengo ganas de jugar a fútbol. Tomé una decisión en 2017 y no me arrepiento. Pero he tenido mucho tiempo para reflexionar estos últimos años, en torno a muchos aspectos de mi vida", explicó este jueves la futbolista de 26 años.

Así pues, Ada Hegerberg estará presente con la selección el 4 de abril en Oslo para preparar los partidos de clasificación para el Mundial-2023 contra Kosovo y Polonia.

Hegerberg suma 38 goles en 66 partidos con el combinado nórdico.

Noruega está clasificada para la próxima Eurocopa, del 6 al 31 de julio de este año en Inglaterra.

