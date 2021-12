"Estoy orgulloso, esto es el Atleti", dice Griezmann

"Siento tantas cosas, orgullo del equipo, lo dimos todo. Esto es el Atleti", declaró el mediapunta francés Antoine Griezmann, este martes tras ganar 3-1 en Oporto y lograr el pase a octavos de Champions.

Los rojiblancos tenían que ganar y esperar a que el Milan no lo hiciera en su estadio ante el Liverpool. Así ocurrió y el equipo de Diego Simeone vuelve a estar entre los 16 mejores de Europa.

"Somos un grupo. Hay jugadores en el banquillo jodidos porque quieren jugar, pero necesitamos a todos y en algún momento el que esté sentado será titular y le tocará definir y ganar partidos. Así debe ser", señaló el jugador a una televisión española.

El Atlético encarriló la victoria en un córner lanzado por Thomas Lemar. La defensa del Oporto olvidó a Griezmann en el segundo palo y el francés solo tuvo que poner el pie para marcar (56).

"La Liga y la Champions son largas, habrá momentos buenos y malos. Y en los malos necesitamos más a nuestra gente, que siempre responde, como hoy, como en el entrenamiento. No jugábamos mucho, ¡que alegría! esto nos da fuerza", cerró el francés.

Con un buen puñado de paradas, Jan Oblak fue otro de los jugadores destacados del Atlético en Oporto.

"Es una noche increíble. Muy feliz por la victoria, por el equipo y por la afición. Estoy seguro que no muchos creían en nosotros pero en partidos así se demuestra el equipo y que tenemos un grupo fuerte", dijo.

"Hay que mantener la cabeza alta cuando pierdes. Cuando las cosas no salen, cuando no ganas, cuando te juegas la vida y sabes que haces todo lo mejor, hay que continuar. No puedes estar bien toda la temporada, hay que continuar", añadió.

bur/pm/iga