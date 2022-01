"Estoy encantado de que el Real Madrid juegue a la contra", afirma Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "encantado de que el Real Madrid juegue a la contra" en la víspera de la final de la Supercopa de España contra el Athletic Club, del que advirtió que "no se rinde".

"Estoy encantado de que se diga que el Real Madrid juega a la contra porque jugar a la contra no es fácil", aseguró Ancelotti este sábado en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el estadio King Fahd de Riad.

"Es jugar vertical y tener jugadores que den pases en el momento justo y delanteros que la toquen en el momento justo", dijo Ancelotti.

En el tercer gol en la victoria sobre el Barcelona 3-2 en la semifinal del miércoles, "tuvimos seis jugadores, no uno. No se ganó por un pase largo a Vinicius. Fueron tres o cuatro pases rasos. Es una contra bien hecha", destacó e técnico merengue.

Este encuentro se decidió en la prórroga, pero Ancelotti confía en tener listos a la mayoría de sus jugadores, excepto Dani Carvajal, baja tras dar positivo en Covid-19, al que se unen dos dudas.

"El equipo ha recuperado bien, creo que no tenemos problema en el aspecto físico, tenemos dos dudas que son Alaba (que ya se perdió la semifinal por unas molestias musculares) y Asensio que vamos a evaluar en el entrenamiento de la tarde", concretó Ancelotti.

Preguntado por si podría arriesgar tratándose de una final, pese a que en unas semanas el equipo blanco se cruzará con el París Saint-Germain en la Liga de Campeones, Ancelotti fue contundente.

"Nunca he tomado riesgos con un jugador que no está bien, si Asensio y Alaba están bien podrán jugar, si no, jugarán otros", dijo.

El técnico italiano, que se declaró "muy feliz" por vivir una nueva final y una nueva etapa al frente del Real Madrid, tiene claro que el partido contra el Athletic "va a ser un partido igualado, donde pequeños detalles van a ser importantes".

"La fortaleza en el balón parado puede ser un aspecto importante", advirtió Ancelotti, recordando que "todos los partidos contra sus equipos (de Marcelino) son complicados porque controla muy bien los pequeños detalles".

"El Athletic es un equipo bien organizado que nunca se rinde", añadió el técnico italiano, que no ocultó que el "plan (de su equipo) es distinto de la semifinal porque tiene registros distintos del Barcelona".

Preguntado por Vinicius y si podría tener más dificultades ante un equipo que deja correr menos que el Barça, Ancelotti consideró que "no va a tener mucho espacio enfrente, lo va a tener por fuera".

"Lo que estamos empujando es que juegue un poco más por dentro para que pueda ayudar a Benzema. Tiene que disfrutar no sólo del regate uno contra uno por fuera, sino entrar sin balón por dentro. Es una cualidad que aún no tiene pero la puede disfrutar, esa velocidad también sin balón", explicó Ancelotti.

