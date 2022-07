Este Tour tuvo "una forma de correr totalmente nueva", dice su director

Este Tour de Francia ha estado marcado por "una forma de correr totalmente nueva", afirma en una entrevista con la AFP el director de la prueba, Christian Prudhomme, al hacer balance de la edición de 2022.

Pregunta: ¿Qué sentimiento domina al término de este Tour?

Respuesta: "El de haber vivido un Tour de Francia en el que pasó casi algo grande todos los días desde la salida y el del fervor excepcional de Dinamarca (país donde comenzó el Tour de 2022 y donde nació el maillot amarillo de la general, Jonas Vingegaard). Con una etapa loca en el col du Granon, una de las etapas de montaña más bonitas que he podido ver desde hace treinta años".

P: ¿Ha habido un cambio en la manera de correr?

R: "Es muy impresionante y se puede ver en la media general del Tour de Francia, con ataques muy tempranos, desde muy lejos. Se sentía desde hace unos años que las etapas llamadas de transición desaparecían. Ahora es todavía más fuerte, pasa algo en todas las etapas, con una primera hora que se corre a muy alta velocidad, a menudo con favoritos y compañeros de equipo de favoritos en las escapadas. Una forma de correr totalmente nueva".

P: ¿Qué consecuencias extrae para los recorridos de las próximas ediciones?

R: "Es demasiado pronto para decirlo. Nunca se sabe qué va a pasar un año más tarde. Todo depende de los corredores que estén en la salida. Este año teníamos una primera semana trazada para los 'puncheurs', con tres nombres. Finalmente, tuvimos más que nunca a Wout van Aert, pero Mathieu van der Poel no fue ni la sombra de lo que es y, desgraciadamente, Julian Alaphilippe no estaba. A pesar de ello tuvimos una primera semana completamente loca. En Longwy pensábamos que Tadej Pogacar estaba todavía más fuerte que el año pasado, que iba a arrasar el Tour de Francia, y luego no es lo que ha ocurrido".

P: Teniendo en cuenta la dureza de la carrera, ¿contempla un Tour un poco menos difícil en los próximos años?

R: "La dificultad del Tour de Francia está relacionada en parte con el recorrido, pero la otra parte, quizás un poco más importante que la primera, es la manera en la que los corredores hacen la carrera. Tenemos un pelotón cansado pero se circula a 50 km/h en cada primera hora de cada etapa. Siempre desconfío de cambios muy rápidos a un lado u otro. Desde hace quince años estamos trabajando para intentar brindar el recorrido más interesante que sea posible. En los últimos años ha funcionado, a veces no funciona, como en 2012 o en 2018, pero la filosofía del recorrido sigue siendo la misma".

P: ¿Es excesivo decir que el gran hombre del Tour es, ante todo, el belga Wout van Aert, el ganador del maillot verde de la clasificación por puntos?

R: "Creo que es un poco excesivo, aunque Wout van Aert sea excepcional. ¿Hasta dónde puede llegar? Un Wout van Aert inspirado, con Julian Alaphilippe y Mathieu van der Poel en la primera semana del Tour de Francia pueden, lo sabemos hoy, conseguir diferencias que tendrían su importancia quince días después. Es un elemento esencial del Tour, como Tadej Pogacar, que veo engrandecido en la derrota. No ha cesado de atacar, por el placer del deporte, de la bicicleta".

P: ¿Pogacar ha dado magnitud a la victoria de Jonas Vingegaard en la general?

R: "Sin ninguna duda. En la tarde de la etapa de Granon (en la que Vingegaard arrebató el maillot amarillo a Pogacar), vi su rostro (el de Pogacar) en el podio. Estaba exactamente como en la víspera. Nuestros equipos me informaron que cuando se cruzaba con los corredores cadetes o júniors, que hacen los primeros o últimos kilómetros de las etapas, siempre tiene una palabra para ellos, algo que no ocurre siempre con todos los campeones. Se dice a menudo que lo que eres depende de a quién has derrotado. La respuesta en eso para Vingegaard es bastante satisfactoria y eso es gracias a Pogacar".

P: Se ha hablado muy poco de dopaje este año en el Tour...

R: "La lucha contra las trampas, en todas sus formas, debe continuar siempre, nunca debe relajarse. En el ciclismo se hace la pregunta que no se haría en otras disciplinas. Evidentemente, hay que seguir atentos y no dudo de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo está".

