Estadounidense Kang atrapa a Ko en la cima del torneo LPGA de Boca Río

Con dos birdies finales, la golfista estadounidense Danielle Kang igualó el viernes a la neozelandesa Lydia Ko en el liderato del torneo Gainbridge LPGA de Boca Río (Florida) tras la segunda ronda del viernes.

Kang, octava clasificada del ranking mundial, y Ko, tercera, arrancarán el fin de semana decisivo igualadas con un acumulado de 133 golpes, 11 bajo par.

En medio de un clima frío y ventoso, Kang firmó cinco birdies, guardándose dos de ellos para cerrar a lo grande su recorrido de 68 golpes, cuatro bajo par.

El excelente final de Kang, que se impuso una semana atrás en el Tournament of Champions, aguó las esperanzas de Ko de mantener el liderato en solitario tras una exigente jornada en la que apenas pudo marcar 70 golpes, con cuatro birdies y dos bogeys.

"No creo que haya jugado tan bien como ayer. No creo que haya podido jugar mucho mejor que en la primera ronda", dijo Ko, que la víspera había brillado con una tarjeta de 62 golpes. "El viento y el frío han hecho que el campo sea un poco más largo".

Distanciadas a cuatro golpes de la cabeza se encuentran la japonesa Yuka Saso y la inglesa Jodi Ewart Shadoff.

La número del mundo, la estadounidense Nelly Korda, se ubica en el decimoséptimo lugar a siete golpes de la cabeza, igualada con la española Carlota Ciganda.

Por su parte la mexicana Gaby López, tercera la semana pasada en el Tournament of Champions, se encuentra en el puesto 26 a ocho golpes de la cima.

- Clasificación del torneo Gainbridge LPGA (par-72) tras la segunda ronda del viernes:

133 - Danielle Kang (USA) 65-68, Lydia Ko (NZL) 63-70

137 - Jodi Ewart Shadoff (ENG) 68-69, Yuka Saso (JPN) 67-70

138 - Morgane Metraux (SUI) 72-66, Bronte Law (ENG) 68-70, Nasa Hataoka (JPN) 67-71, Charley Hull (ENG) 67-71, Aditi Ashok (IND) 66-72

139 - Celine Boutier (FRA) 72-67, Patty Tavatanakit (THA) 71-68, Su Oh (AUS) 69-70, Brooke Henderson (CAN) 68-71, Marina Alex (USA) 68-71, Choi Hye-jin (KOR) 67-72, Maude-Aimee Leblanc (CAN) 67-72

140 - Jessica Korda (USA) 72-68, Georgia Hall (ENG) 70-70, Ryann O'Toole (USA) 70-70, Lexi Thompson (USA) 70-70, Stacy Lewis (USA) 68-72, Chun In-gee (KOR) 68-72, Carlota Ciganda (ESP) 68-72, Nelly Korda (USA) 68-72, Lee6 Jeong-eun (KOR) 67-73

js-gbv/gfe