Estado de salud de Pelé muestra "mejora progresiva" (médicos)

El exastro brasileño Pelé, internado desde la semana pasada en un hospital de Sao Paulo, muestra una "mejora progresiva" de su cuadro de salud, en especial de la infección respiratoria que padece, informó este martes el centro médico.

Edson Arantes do Nascimento, de 82 años, "sigue evolucionando con una mejora progresiva de su estado general, en especial de la infección respiratoria" y permanece internado en un "cuarto común, con señales vitales estables, consciente y sin nuevas complicaciones", informó el Hospital Albert Einstein.

Pelé, tres veces campeón del mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970), fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon identificado el año pasado.

Algunos días después, el hospital informó que también estaba siendo tratado por una infección pulmonar, consecuencia, según su familia, de una infección de covid por la que pasó tres semanas antes.

La preocupación sobre su situación aumentó en los últimos días luego de versiones periodísticas que aseguraban que no estaba respondiendo a la quimioterapia y recibía "cuidados paliativos".

Pero dos hijas de Pelé desmintieron el domingo esa información asegurando que su salud no corre "riesgo" y se mostraron confiadas en que regresará a casa cuando se mejore del cuadro respiratorio.

Pelé "está enfermo, está viejito, pero en este momento está internado debido a una infección en el pulmón. Y cuando mejore, vuelve para casa", dijo Kely Nascimento en una entrevista televisiva con el programa Fantastico del canal Globo.

"No está diciendo adiós en el hospital", agregó Kely.

El "rey" sigue el Mundial de Catar desde el hospital y el lunes deseó suerte a la "Canarinha", antes de su goleada contra Corea del Sur (4-1) en octavos, en un mensaje en Instagram.

Al término del partido, el equipo dedicó el triunfo a Pelé desplegando una gran banderola en el campo con su nombre inscrito.

"Espero que se mejore lo más rápidamente posible, y que podamos reconfortarlo con la victoria y con la bandera que le dedicamos al final" del partido, dijo Neymar, autor de uno de los goles.

Otras estrellas del fútbol le rindieron homenaje desde Doha, como el francés Kylian Mbappé, que pidió en Twitter: "Pray for the King" (Recen por el rey), con la mención "Pelé".

El fin de semana, en el gran paseo marítimo a lo largo de la bahía de Doha, decenas de drones dibujaron por la noche una camiseta con el dorsal N. 10 y el nombre de Pelé, acompañada del mensaje "Get well soon" (recupérate pronto).

