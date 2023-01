Española Badosa se perderá el Abierto de Australia por lesión

Paula Badosa, la mejor tenista española, anunció el sábado que no podrá disputar el Abierto de Australia debido a una lesión en el abductor sufrida en un torneo preparatorio en Adelaida.

"Durante el partido de cuartos de final de Adelaida me hice daño y después de los resultados de las pruebas voy a tener que estar varias semanas parada", dijo en un texto publicado en su cuenta de Twitter.

"Triste por perderme un torneo donde venía con mucha ilusión y ganas. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para volver lo más pronto posible", agregó la española, que debía debutar el lunes contra la estadounidense Caty McNally.

Su lugar lo ocupará la brasileña Laura Pigossi, perdedora afortunada de la ronda calificatoria.

La tenista española de 25 años, ex número 2 del mundo, acudía a Melbourne como undécima cabeza de serie y en un buen momento de forma, sin conocer todavía la derrota en esta temporada.

El jueves en los cuartos de final de Adelaida, Badosa terminó con molestias su partido contra la brasileña Beatriz Haddad Maia, a la que se impuso por 7-6 (7/5) y 7-5 en un largo partido de más de dos horas y media.

Esto la llevó a retirarse de la semifinal que debía disputar el viernes ante la rusa Daria Kasatkina.

"Ayer, mientras jugaba contra (Haddad Maia), fue un partido muy duro, especialmente físico, y noté un poco de molestia en el abductor. Sentí un pequeño tirón (...) Hoy me siento un poco peor", dijo el viernes en declaraciones recogidas por la WTA.

El mejor español del circuito masculino y actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz, también se ausentará por lesión de Melbourne, que tampoco contará con las dos veces campeona japonesa Naomi Osaka, quien anunció recientemente su embarazo.

El Abierto de Australia también anunció la ausencia por lesión de la jugadora local Ajla Tomljanovic, rival de la argentina Nadia Podoroska, que ahora se enfrentará a la francesa Leolia Jeanjean.

La australiana dijo que esperaba poder recuperarse para Melbourne pero que "no quedaba tiempo". "Si no estoy lista para competir con las mejores, al venir a un evento como este, mi objetivo es llegar a la segunda semana, no solo competir", dijo.

dbh/avl