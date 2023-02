Español Zapata Miralles y serbio Lajovic debutan con victorias en torneo ATP de Córdoba

El español Bernabé Zapata Miralles, octavo favorito, y el serbio Dusan Lajovic avanzaron el lunes a la segunda ronda del torneo ATP de Córdoba, que da inicio a la gira sudamericana de canchas lentas del tour masculino de tenis.

Zapata Miralles, 76 del ranking mundial, debió luchar en un cruce maratónico ante su compatriota Roberto Carballés Baena (77), al que superó por 6-7 (6/8), 6-3 y 7-5 luego de 3 horas y 26 minutos al calor de la tarde.

En el court central del Polo Deportivo Kempes, ante un puñado de espectadores, Zapata Miralles y Carballés Baena se enfrascaron un duelo candente, en una tarde con 35 grados y con peloteos intensos que convirtieron el cotejo en una batalla de resistencia y largo aliento, y en la que ambos jugadores rodaron varias veces sobre la tierra batida cordobesa.

"Desde el comienzo me costó sentirme cómodo, pero no me rendí", admitió Zapata Miralles sobre un duelo en el que anotó 38 tiros ganadores y totalizó 48 errores no forzados. En segunda ronda se cruzará con el vencedor del choque entre el colombiano Daniel Galán y el chileno Tomás Barrios Vera.

A continuación, el serbio Lajovic eliminó al peruano Juan Pablo Varillas por 7-6(7/3) y 6-3, en un cotejo cambiante, que el balcánico dominaba con holgura en el primer set (4-1), pero el sudamericano se recompuso y llevó el desenlace a un desempate, donde Lajovic jugó mejor y tomó confianza para adueñarse del desarrollo y el resultado.

Lajovic, 88 del mundo, se enfrentará ahora con el defensor del título, el zurdo español Albert Ramos Viñolas (54), que parte como tercer preclasificado.

El primer día de acción en el certamen cordobés se completaba con el cotejo entre el español Pablo Andújar y el argentino Juan Manuel Cerúndolo, campeón aquí en 2021, y el partido entre el italiano Luciano Darderi y el francés Hugo Gaston.

El torneo de Córdoba pertenece a la categoría 250 del circuito de la ATP y reparte premios por 642.735 dólares.

Resultados del lunes en el torneo ATP de Córdoba:

Primera ronda

Bernabé Zapata Miralles (ESP/N.8) ganó a Roberto Carballés Baena (ESP) 6-7 (6/8), 6-3, 7-5

Dusan Lajovic (SRB) a Juan Pablo Varillas (PER) 7-6 (7/3), 6-3

