Español Rahm se sitúa a un paso de la gesta en el Farmers Insurance Open

Con otra espectacular ronda de 66 golpes, seis bajo par, el español Jon Rahm se aupó este viernes al segundo lugar del torneo Farmers Insurance Open, a un peldaño de una gesta que le devolvería el número uno del golf mundial.

Rahm arrancó el miércoles la competencia en San Diego (California) con un flojo recorrido de 73 golpes pero en las dos siguientes jornadas ha volado desde el puesto 114 al segundo, a solo dos golpes del actual líder, el estadounidense Sam Ryder.

En caso de adelantar a Ryder y celebrar el triunfo el sábado, Rahm sería el primer golfista en ganar tres torneos consecutivos de PGA desde Dustin Johnson en 2017, tras sus triunfos a principios de mes en Hawái y La Quinta (California).

Además el jugador vasco saltaría del tercer lugar al primero del ranking mundial arrebatándole el trono a Rory McIlroy, ausente en el evento de Torrey Pines (San Diego).

Rahm, que en su carrera ostentó el liderato durante 43 semanas, con un último periodo que abarcó del 18 de julio de 2021 hasta el 26 de marzo de 2022, podría incluso asaltar el primer puesto sin ganar el torneo, dependiendo del resultado de McIlroy en el Dubai Desert Classic.

El norirlandés se situaba a un golpe del liderato tras la primera ronda del evento de Dubai, que está previsto que termine el lunes.

"Si mañana vuelvo a ganar y no llego al número uno, a estas alturas no me importa", declaró Rahm. "Sinceramente, no podría importarme menos si lo hiciera. Tendré la oportunidad de hacer algo increíble y si el ranking dice que soy uno o dos o tres, no importa. Será algo muy, muy especial".

Iniciando la jornada desde la decimocuarta plaza, 'Rahmbo' dio el viernes otro recital con un eagle, cinco birdies y un solo bogey en su campo talismán de Torrey Pines, donde elevó su primer título de Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos de 2021.

El español, de 28 años, tiene un acumulado de 206 golpes (-10), a dos del líder Ryder, quien persigue inaugurar su palmarés de PGA.

La nota negativa de la jornada fue el descenso del argentino Tano Goya desde su inesperado tercer lugar del jueves al 49 con una ronda de 79 golpes (+7) en la que cometió hasta dos doble bogeys y cinco bogeys.

- Resultados del viernes tras la tercera ronda del torneo Farmers Insurance Open (Par-72):

204 - Sam Ryder (USA) 64-68-72

206 - Jon Rahm (ESP) 73-67-66

208 - Tony Finau (USA) 73-71-64

209 - Im Sung-jae (KOR) 68-74-67, Collin Morikawa (USA) 67-72-70, Max Homa (USA) 68-70-71, Sahith Theegala (USA) 66-72-71

210 - Kim Seong-hyeon (KOR) 67-74-69

