España quiere volver a la senda de la victoria ante la República Checa

España se enfrenta el domingo a la República Checa (18h45 GMT) en la segunda jornada de la Liga de las Naciones buscando una victoria que pueda darle el liderato de su grupo tras su empate del jueves frente a Portugal.

Las tablas contra los lusos (1-1) dejaron a la Roja en tercer lugar de la llave 2 de la Liga A de este joven torneo continental, empatado a puntos con los portugueses, que son segundos.

Ambos están dos puntos por detrás de los checos, sorprendentes líderes del grupo tras ganar 2-1 a Suiza, que cierra la llave.

La República Checa, sobre el papel el rival más débil de los cuatro del grupo, dio la campanada el jueves y aspira a volver a sorprender el domingo contra la Roja ante su público en el Sinobo Stadium de Praga.

España viaja a la capital checa con ganas de anotarse su primera victoria en esta nueva edición de la Liga de Naciones, pero el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, recordó que "el fútbol ha cambiado" y todos los encuentros son difíciles.

"Esperamos un equipo valiente, un equipo que nos va a costar mucho porque defiende muy bien, ocupa bien los espacios en ataque, juegan en su casa y ya no hay rival fácil en ninguna competición y menos en esta", dijo este sábado en rueda de prensa el seleccionador español.

Frente a Portugal, España se hizo con el control del balón, una característica que la Roja tratará de volver a aprovechar ante una República Checa, que, a priori, debería mostrarse más conservadora.

"No veo ninguna selección que maneje el balón como lo hacemos nosotros, no hay ningún partido en el que no hayamos generado más ocasiones que el rival", dijo Luis Enrique.

El técnico de la Roja podría aprovechar el encuentro para hacer rotaciones y preservar a sus jugadores, que van a disputar el segundo de cuatro partidos en diez días.

En el centro del campo, Luis Enrique podría dejar de entrada en el banquillo al capitán Sergio Busquets, un pilar de la selección, pero que lo ha jugado prácticamente todo esta temporada con su club y con España.

El centrocampista del Barcelona podría dejar su sitio al jugador del Manchester City Rodrigo Hernández 'Rodri'.

En cambio, la buena actuación del joven Pablo Martín Páez Gaviria 'Gavi' ante Portugal, invita a pensar que probablemente volverá a estar el domingo contra los checos.

Luis Enrique reveló tras el encuentro de Portugal que sacó al joven centrocampista del Barça en el 81 porque había recibido un golpe en el gemelo, pero parece que estará apto para el partido en Praga.

En defensa también Azpilicueta podría dejar su lugar a Dani Carvajal, mientras por delante, Dani Olmo y Raúl de Tomás, que entraron desde el banquillo contra Portugal, podrían tener una oportunidad.

La Roja saldrá en Praga a por tres puntos ante una República Checa, que ganó a Suiza pese a no contar con su delantero estrella Patrik Shick, operado a mediados de mayo de la ingle.

"Creo que esta victoria nos va a impulsar mentalmente" contra España, afirmaba el jueves tras el partido el jugador checo del Getafe, Jakub Jankto.

Los jugadores españoles "son mejores en todos los sentidos, pero tenemos nuestro espíritu de equipo y orgullo que nos da confianza en nosotros", dijo este sábado Jankto en rueda de prensa.

"Me alegra que el ánimo del equipo esté bien", dijo el seleccionador checo Jaroslav Silhavy, quien aseguró que "estos partidos contra rivales fuertes sirven para crecer, para ver donde mejorar".

Equipos probables:

República Checa: Vaclik - Zima, Brabec, Krejci - Coufal, Sadilek, Soucek, Zeleny - Jankto, Kuchta, Hlozek. Seleccionador: Jaroslav Silhavy.

España: Unai Simón - Carvajal, Eric García, Íñigo Martínez, Marcos Alonso - Rodri, Koke, Gavi - Ferran Torres, Dani Olmo, Raúl De Tomás. Seleccionador: Luis Enrique Martínez

Árbitro: Francois Letexier (FRA)

