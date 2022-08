Escuelas de Colombia estudiarán informe de los crímenes del conflicto armado

Más de 4.300 escuelas de Colombia estudiarán de manera voluntaria a partir de este viernes un informe sobre los peores crímenes del conflicto armado realizado por la Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

El nuevo gobierno izquierdista apoyó la iniciativa que le permitirá a los colegios recibir material pedagógico sobre los horrores cometidos por guerrilleros, paramilitares y agentes estatales a lo largo de seis décadas de guerra interna que dejan más de nueve millones de víctimas.

"Se han sumado en Colombia 4.332 instituciones educativas voluntariamente a este ejercicio de educación para la convivencia, la reconciliación (...) en esa búsqueda de un relato común que nos una y nos permita vivir en paz", dijo el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, desde un colegio ubicado en un barrio popular de Bogotá donde se presentó el proyecto.

El sacerdote Francisco de Roux, que preside la Comisión de la Verdad desde su creación en 2017; la alcaldesa de la capital, Claudia López; Gaviria y decenas de niños y jóvenes participaron en el evento "La escuela abraza la verdad".

"Hoy es una fiesta de la esperanza, del futuro, ustedes van a tomar esta verdad y vamos a construir un futuro entre todos", sostuvo De Roux luego de narrar parte de las historias de violencia que compila el informe de 896 páginas sobre el enfrentamiento.

Desde su que tomara posesión el 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro instó a las escuelas a estudiar el trabajo de la Comisión, lo que desató una controversia en sectores opositores que consideran que el informe de la Comisión es sesgado contra las Fuerzas Militares.

El expresidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010) aseguró en Twitter que la iniciativa es un "desafío para crear más odios, con mentiras y verdades a medias" y anunció que su partido, el Centro Democrático, elaborará un documento "alternativo".

Desde la firma de la paz en 2016, la justicia de paz imputó a la cúpula de las FARC por miles de secuestros y a mandos del ejército por la ejecución de civiles que fueron presentados como rebeldes caídos en combate.

La Comisión de la Verdad es una de las entidades que conforma el sistema de reparación de las víctimas surgido del pacto de paz, junto a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), el tribunal que investiga y castiga los peores delitos, y una unidad de búsqueda de desaparecidos.

"Este no es intento por crear una historia oficial, no es un intento por imponer una verdad única. No estamos hablando de una verdad sin grietas. Estamos hablando de un ejercicio para ir creando un relato plural", aseguró el ministro Gaviria.

lv/dga