Escocia, con ocho tries, doblega a los Pumas (52-29)

Liderada por su apertura Finn Russell, decisivo a lo largo de todo el encuentro, Escocia derrotó 52-29 a Argentina, reducida a 14 durante cerca de 60 minutos, en su último test del otoño (boreal), este sábado en Edimburgo.

Una semana después de la derrota contra Nueva Zelanda (31-23), y a pesar de que se adelantó Argentina con un penal de Emiliano Boffeli, los escoceses no tardaron en ponerse por delante en el marcador con un try del centro Sione Tuipulotu (12), servido con un pase acrobático a una mano de Russell, también decisivo en los tries de los wings Duhan Van der Merwe (24) y Darcy Graham (28, 42).

En superioridad numérica después de la tarjeta roja infligida al tercera línea Marcos Kremer (23), los escoceses encajaron un try del wing Emiliano Boffelli (52) cuando los Pumas jugaban con 12 después de haber recibido dos tarjetas amarillas en dos minutos (Matías Alemanno y Tomás Lavanini).

El doblete de Tuipulotu (55) permitió a Escocia abrir el hueco, antes de que los Albicelestes entregasen la toalla definitivamente luego de los tries de Cameron Redpath (67), Stuart Hogg (67) y Graham (78), autor de un triplete.

