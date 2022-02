"Es muy duro perder así", dice Courtois

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois lamentó la derrota 1-0 este martes ante el PSG en el descuento en la ida de octavos de final de la Champions, señalando que "es muy duro perder así"

"Empezamos bastante bien pero no hemos logrado tener calma, hemos sufrido, no hemos tenido posesión y no hemos podido contragolpear", dijo Courtois a la plataforma Movistar+, tras el encuentro.

"Perdemos un balón muy estúpido, era 0-0, y el balón me pasa por debajo. Una pena, pero está abierto para la vuelta", dijo Courtois.

"Sabemos que tenemos que ganar y ojalá lo logremos con el apoyo del público", añadió el portero del Real Madrid, insistiendo en que "es un golpe duro, pero hay que seguir"

Courtois también explicó como logró parar el penalti a Messi.

"He estudiado bastante a Messi, era jugar con él en la línea y me decidí por la izquierda. Fue bueno para mantenernos en el partido pero encajar en el último segundo es duro", aseguró.

gr/mcd