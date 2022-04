"Es mi mejor temporada aquí", asegura el bético Fekir

Adorado en Sevilla, Nabil Fekir vive su "mejor temporada" en el Betis, aseguró el atacante francés a AFP, soñando con meter en Champions al club andaluz, con el que ha renovado hasta 2026, y volver a la selección francesa a la vista del Mundial de Catar.

P: Cerca del esprint final, el Betis está a 4 puntos de las plazas de Liga de Campeones. ¿Qué le parecería escuchar el himno de la Champions por primera vez desde su salida de Lyon?

R: "Sería increíble. Realmente. Es una competición prestigiosa, todo el mundo quiere probarla, jugarla. (...) La gente del club me había dicho claramente que era uno de sus objetivos. Cuando llego a un lugar, es para jugar lo más arriba posible. Tenemos un buen equipo, que se acerca poco a poco a los mejores".

P: ¿Cómo es su relación con el técnico Manuel Pellegrini?

R: "Tengo una muy buena relación con él. Eso muestra que confía en mí. Intento devolverle esa confianza cada fin de semana sobre el campo. Tenemos una relación de confianza. Cuando vemos que algo no va, nos lo decimos. Eso permite que todo fluya".

P: ¿Ha tenido alguna diferencia con él?

R: "Sí, a veces, pero es mejor así. También él, cuando las cosas no funcionan, me lo dice francamente. Es lo que permite progresar".

P: El Betis fue eliminado en octavos de la Europa League por el Eintracht de Fráncfort... ¿Como vivió esta eliminación?

R: "No voy a mentir, fue complicado. Todos éramos conscientes de no haber hecho un buen partido en casa (1-2). Les regalamos los goles. Estábamos todos muy decepcionados. Y en el partido de vuelta, fue difícil ser eliminado así en el último minuto de la prórroga, después de todos nuestros esfuerzos. Soñábamos con pasar y nos veíamos ir más lejos. Pero esto te hace crecer, estoy seguro".

P: El club ha encadenado las renovaciones de contrato con Sergio Canales, Manuel Pellegrini, Borja Iglesias, usted.

R: "Es un proyecto ambicioso. Intentan mantener a sus mejores jugadores. Muestra la ambición del club. Y espero que llegarán más jugadores de calidad".

P: Está en su mejor temporada en Sevilla, los aficionados le adoran, acaba de superar los 100 partidos con el club.

R: "No fue complicado adaptarse aquí. Yo, sobre el campo lo doy todo, soy así. Soy alguien que va de cara. Y aquí, es lo que piden. Juego, disfruto, tenemos la suerte de tener buenos resultados. Es mi mejor temporada aquí. Todo va bien. Todo el mundo me da confianza. y no lo voy a ocultar, eso ayuda mucho".

P: ¿Piensa haber recuperado su nivel de 2017-2018 (acabó la temporada con 24 goles y 9 asistencias antes de ser campeón mundial) ?

R: "No estoy lejos de ese nivel. Pero me faltan goles. Sé que todavía puedo mejorar en el plano estadístico. Cuando le has tomado gusto al gol, es difícil pasar de él".

P: Es uno de los jugadores que más faltas recibe de los cinco grandes campeonatos. ¿Espera algo así en España?

R: "Me lo esperaba, sí. Soy un jugador al que le gusta el contacto, los duelos. Es algo que necesito cuando estoy sobre el campo. Sentir al rival. Así que, por fuerza, cuando quieres estar cerca del adversario te arriesgas a faltas y fricciones. No es un problema. Uno se adapta. Es mi juego. Es el fútbol".

P: No ha vuelto a jugar con la selección desde septiembre de 2020... ¿Ha seguido los dos últimos partidos de los Bleus contra Costa de Marfil y Sudáfrica?

R: "Sí, los seguí de lejos".

P: ¿Le apena no haber sido convocado para esta ventana internacional?

R: "Normal. Como todos los jugadores que no son convocados. Pero duermo bien por la noche. Hay un seleccionador, elige, hay que respetarlo".

P: ¿Ir al Mundial de Catar sigue siendo un objetivo?

R: "Obvio. Todo jugador tiene ganas de jugar las mejores competiciones y el Mundial forma parte de las mejores competiciones.

