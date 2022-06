"Eres mi héroe", dice el actor Ben Stiller al presidente ucraniano en Kiev

La estrella de Hollywood Ben Stiller se reunió el lunes en Kiev con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, un antiguo compañero de profesión al que definió como un "héroe".

"Es un gran honor para mí (...) Eres mi héroe", dijo Stiller, embajador de buena voluntad de la ONU que se reunió con el líder ucraniano en ocasión del Día Mundial de los Refugiados.

"Lo que has hecho, la forma en la que has congregado a tu país, al mundo, es realmente inspiradora", dijo el cómico estadounidense de 56 años en referencia a los numerosos discursos de Zelenski para subir los ánimos de su población y pedir respaldo al resto del mundo frente a la invasión rusa.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por la oficina de Zelenski que, antes de entrar en política, se había dado a conocer como actor interpretando en una serie cómica a un hipotético presidente ucraniano.

Previamente, Stiller había visitado Irpin, escenario de intensas batallas en la periferia de Kiev y la posición más próxima a la capital que llegó a ser tomada por Rusia.

"Me parece que es difícil entender lo que está ocurriendo si no has estado aquí", le dijo a Zelenski.

"Estuve en Irpin esta mañana (...) y el nivel real de destrucción, lo ves en la televisión, lo ves en las redes sociales, pero es algo distinto verlo de verdad, sentirlo y hablar con la gente", explicó.

Hablando en inglés, Zelenski agradeció a Stiller la visita y señaló la relevancia de su visita.

"Es muy importante para nosotros que la gente no olvide. No es interesante hablar de la guerra cada día, pero para nosotros es muy importante", afirmó.

La pareja también reconoció su bagaje profesional en común.

"Dejaste una gran carrera en la actuación", dijo Stiller, conocido por sus papeles cómicos en "La familia de mi novia" o "Una noche en el museo".

"No tan grande como la tuya", respondió Zelenski entre risas de ambos.

Antes de ser elegido presidente en 2019, Zelenski era famoso por su papel en "Servidor del pueblo", una comedia satírica en la que interpreta a un profesor de instituto que se convierte por sorpresa en presidente de Ucrania.

bur-hmw/pvh/dbh/atm