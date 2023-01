Erdogan advierte a Suecia sobre adhesión a la OTAN tras quema de Corán

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este lunes que Suecia, candidata a la adhesión a la OTAN, debería dejar de contar con el "apoyo" de Turquía, tras la quema de un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo.

"Suecia no debe esperar un apoyo de nuestra parte para la OTAN. Si ustedes no respetan las creencias religiosas de la República de Turquía o de los musulmanes, no recibirán ningún apoyo de nuestra parte", declaró el presidente turco.

Los duros comentarios de Erdogan alejaron aún más la perspectiva de que Suecia y Finlandia se unan a la alianza occidental de defensa antes de las elecciones presidenciales y legislativas de mayo en Turquía.

Turquía y Hungría son los únicos miembros de la OTAN que no han ratificado la decisión histórica de Suecia y Finlandia de romper su tradición de no alineamiento militar en respuesta a la invasión rusa a Ucrania.

Pero en Hungría, el primer ministro Viktor Orban prometió que su Parlamento aprobaría la adhesión de ambos países nórdicos en febrero.

En cambio, Erdogan está empeñado en rechazarlo de cara a las elecciones turcas de mayo, en la que intenta movilizar a su base electoral nacionalista.

El extremista de ultraderecha sueco-danés Rasmus Paludan fue autorizado a manifestarse el pasado sábado frente a la embajada de Turquía en Estocolmo, y esto causó un gran enfado en el gobierno turco.

En medio de un importante despliegue policial y protegido por barreras metálicas, el activista antiislam y antimigrantes quemó un ejemplar del Corán.

"Está claro que quienes causaron tal desgracia frente a la embajada de nuestro país no deben esperar benevolencia alguna por nuestra parte respecto a su solicitud de adhesión a la OTAN", recalcó Erdogan por televisión.

Turquía anuló el sábado una visita prevista del ministro sueco de Defensa, que debía intentar allanar el camino para que Turquía permitiera el ingreso de Suecia en la Alianza atlántica.

El portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, condenó un "delito de odio manifiesto".

El gobierno sueco reaccionó con extrema cautela a las manifestaciones del gobierno turco.

"No puedo comentar esta noche sobre la declaración. Primero quiero entender exactamente qué fue lo que se dijo", declaró el ministro de Relaciones Exteriores sueco, Tobias Billstrom, a la agencia noticiosa local TT.

El viernes, la policía sueca había considerado que, en aras de la Constitución y de las libertades de manifestación y de expresión en Suecia, la manifestación debía permitirse y que esta no suponía ningún peligro para el orden público.

Turquía bloquea desde mayo la entrada de Suecia y de Finlandia en la OTAN, pues les reprocha que hayan acogido a militantes y simpatizantes kurdos a los que Ankara considera "terroristas", sobre todo los del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sus aliados del norte de Siria y de Irak.

Para Ankara, que Suecia pueda ingresar en la OTAN dependerá de que extradite a las personas a las que Turquía acusa de terrorismo o de haber participado en el intento de golpe de Estado de 2016 contra Erdogan.

