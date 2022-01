Enric Mas se ve "preparado" para ser líder del Movistar en el Tour

El ciclista español del Movistar Enric Mas aseguró este jueves que se ve "preparado" para ser el líder del equipo y tener el conjunto a su disposición en el próximo Tour de Francia.

"El objetivo es el Tour y la Vuelta", dijo Enric en la presentación del equipo Movistar, afirmando que "estamos trabajando muy duro estas semanas porque me gustaría empezar muy bien la temporada para después ir con más confianza para el gran objetivo, que es el Tour".

"En el Tour me gustaría tener todo el equipo para mí y en la Vuelta compartir con Alejandro (Valverde)", dijo Mas.

"Estos dos últimos años he compartido (liderazgo), pero este año creo que estoy preparado y es hora de afrontarlo sólo", añadió.

"En el Tour, este año, creo que estoy preparado para estar ahí", aseguró el ciclista español, que en 2021 fue sexto en la ronda francesa y segundo en la Vuelta a España.

"Me gustaría estar en los dos podios (Tour y Vuelta), pero si en una no puede ser porque he ganado el Tour o la Vuelta lo firmo ahora mismo", añadió Mas.

El ciclista balear tiene claro cuáles son los puntos en los que tiene que mejorar de cara a la actual temporada, que quiere empezar con triunfos para ganar en confianza.

"El principio de temporada es muy importante para entrenar esa confianza que te da el ganar y luego, mejorar en la contrarreloj y ese puntito que me falta en la montaña", explicó.

También quiere mostrarse algo más agresivo en la carretera.

"Estos dos últimos años he pecado un poco de eso, de no ser agresivo, este año creo que lo voy a ser, un poco más agresivo que en los dos últimos años", aseguró.

