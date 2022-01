Enfrentamientos entre policías y beduinos en Israel al margen de una manifestación

Manifestantes beduinos y fuerzas de seguridad israelíes volvieron a enfrentarse este jueves en el desierto de Neguev, pese a los intentos del gobierno de aplacar tensiones, constataron periodistas de la AFP.

Los choques estallaron al margen de una protesta de la minoría beduina contra un polémico proyecto de forestación en el desierto de Neguev, que se impone como un test clave para la coalición en el poder.

"Los policías dispersaron a los manifestantes que bloquearon una carretera en [el desierto de] Neguev y tiraron piedras contra las fuerzas del orden", afirmó la policía en un comunicado, en el que precisó que efectuó 13 arrestos.

Un fotógrafo de la AFP resultó levemente herido en esos enfrentamientos.

Más de 250.000 beduinos viven en el desierto de Neguev (sur), una parte de ellos desde hace mucho tiempo en aldeas no reconocidas por el Estado de Israel.

Forman parte de la comunidad de árabes israelíes, descendientes de los palestinos que permanecieron en sus tierras tras la creación de Israel, en 1948.

Los beduinos se oponen a la forestación de terrenos por parte del Fondo Nacional Judío (FNJ), un organismo que pertenece a la Organización Sionista Mundial que gestiona los bosques de Israel.

El proyecto, denuncian, equivale a que el gobierno se haga con el control de tierras que los beduinos consideran suyas, y constituye un obstáculo en su lucha para que el Estado reconozca oficialmente sus aldeas.

El jefe del partido árabe Raam, Mansur Abas, gran defensor de la causa beduina y apoyo esencial de la coalición gubernamental, advirtió que su partido no votaría con el gobierno si esos proyectos de forestación no se interrumpían y si no se iniciaba un proceso de reconocimiento formal de las comunidades beduinas.

Ante la polémica, y a raíz de los choques, el ministro de Asuntos Sociales, Meir Cohen, anunció el miércoles un "compromiso" sobre la cuestión y prometió "negociaciones de cara a una solución".

