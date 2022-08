En Portugal, el estatus de líder de Cristiano Ronaldo es intocable

Juegue o no juegue en el Manchester United, Cristiano Ronaldo genera unanimidad en Portugal, donde el cinco veces Balón de Oro sigue siendo considerado el pilar principal e intocable de la Seleçao, pensando especialmente en el Mundial de Catar (20 noviembre-18 diciembre).

El atacante de 37 años, acostumbrado durante su carrera a jugar los partidos íntegramente, se enfrenta en el inicio de este curso a una inhabitual suplencia en la liga inglesa: 'CR7' apenas jugó los últimos minutos de los recientes partidos ante el Liverpool y el Southampton.

Su situación en Old Trafford es en este momento muy incierta y podría haber novedades sobre él antes de que el jueves se cierre el mercado de fichajes en Europa.

Pero el momento delicado que vive Cristiano Ronaldo en Inglaterra no afecta a su consideración en Portugal y, especialmente, en la selección portuguesa, para la que ha jugado casi 200 partidos, con un balance de 117 goles.

Para algunos, la derrota sufrida en junio ante Suiza (1-0) en la Liga de Naciones de la UEFA confirmó la 'Ronaldodependencia' de la Seleçao de Fernando Santos. Sin él, el equipo campeón de Europa en 2016 tuvo muchas ocasiones, pero sin la pólvora suficiente para materializarlas.

"Aunque no juegue, Cristiano es Cristiano. Es un honor tenerle en nuestra selección. Incluso con 37 años se puede siempre confiar en él", estimó la pasada semana el atacante del Atlético de Madrid Joao Félix en una entrevista a ESPN.

Mientras el Mundial de Catar-2022 se aproxima a grandes pasos -Portugal entrará en liza el 24 de noviembre ante Ghana en el grupo H-, algunos en Portugal ven incluso un efecto positivo para su selección en el hecho de que el capitán portugués tenga minutos de juego con su club.

"Puede verse su situación como una ocasión para él para llegar fresco a la disputa del Mundial", analizó recientemente un célebre comentarista del fútbol portugués, Antonio Tadeia.

"No soy partidario de la idea de que si (Cristiano) Ronaldo no juega en el Manchester (United) no debe jugar en la selección", concluyó en uno de sus podcasts.

Hace justo un año, antes de dejar la Juventus para regresar al Manchester United en el cierre del 'mercato', Cristiano Ronaldo ya había jugado menos en el inicio de la temporada... y luego se convirtió en el máximo anotador de los 'Red Devils' esa temporada, con 24 dianas, teniendo en cuenta todas las competiciones.

La aportación de Cristiano Ronaldo en esa pasada temporada 2021-2022 fue insuficiente para que el Manchester United se clasificara a la Liga de Campeones. Una decepción que contribuyó enormemente al deseo del luso, máximo goleador de la historia del gran torneo europeo (140 dianas), de abandonar el club.

En Portugal, la postura de Cristiano Ronaldo es por lo general comprendida y apoyada.

"A algunos no les gustará su comportamiento, pero creo que la mayoría lo ha comprendido (...) Cristiano Ronaldo solo quiere estar en equipos de alto nivel, que luchen por títulos", comentó Daniel Sa, especialista en marketing deportivo en el Instituto Portugués de la Administración y el Marketing (IPAM), en una entrevista al Diario de Noticias.

En los últimos días, la prensa deportiva portuguesa no ha dado gran relevancia a los rumores sobre un posible regreso al Sporting de Lisboa, su club de formación, que sí está clasificado para la Champions League.

Cristiano Ronaldo destacó allí, antes de vivir una primera etapa exitosa en el Manchester United (2003-2009).

En el Sporting de Lisboa, ningún jugador gana más de dos millones de euros, mientras que Cristiano Ronaldo se ha movido en salarios de unos 30 millones de euros anuales.

Preguntado el sábado sobre la posibilidad de que el Sporting de Lisboa fiche a Cristiano Ronaldo, el entrenador de ese club, Ruben Amorim, se mostró muy escéptico.

"Cristiano Ronaldo es jugador del Manchester United y creo que seguirá siéndolo", dijo el joven técnico de 37 años.

bcr/tsc/gk/ll/dr/mcd