En-Nesyri, el sacrificio del nueve de los 'Leones del Atlas'

Sus entrenadores alaban el hambre competitivo de Youssef En-Nesyri, delantero y primer defensa de Marruecos, preparado para cabalgar sin descanso en la presión ante Portugal, el sábado (15h00 GMT) en los cuartos del Mundial.

"El sentido del sacrificio lo tenía desde muy joven, no tuvimos que trabajar mucho en este campo", señaló a la AFP Nasser Larguet, entrenador formador de En-Nesyri, de 25 años.

Contra Portugal "también defenderá", aseguró el que fuera técnico interino del Marsella: "Es muy útil para ir a taponar a los defensas, para crear brechas que puedan aprovechar Hakim Ziyech o Sofiane Boufal, y los medios que vienen por detrás".

En el Mundial "reconozco todos los esfuerzos que ha hecho, la abnegación que ha mostrado", añadió Larguet, antiguo director técnico nacional de Marruecos y que ahora ocupa el mismo puesto en la selección de Arabia Saudita.

En-Nesyri es "un chico que descubrí por primera vez en el deporte escolar, en Fez", explicó.

"Tenía 11 años, me había impresionado por su velocidad y potencia. Los jugadores marroquíes tienen mucha resistencia, corremos mucho, pero no hacemos cambios de ritmo como hay que hacer", continuó el técnico, que relanzó la formación en la academia Mohamed VI, de la que En-Nesyri es miembro de la primera promoción.

Las características ofensivas del delantero del Sevilla son "un golpeo de balón increíble, ya con 11 años, y un juego de cabeza que tampoco es habitual en Marruecos, donde normalmente se practica el juego corto en los barrios", relató Larguet.

El seleccionador marroquí Walid Regragui también adora el perfil de su delantero.

"Nadie estima a En-Nesyri en su justo valor. Es un talento que hace lo que le pido, corre por todos lados y piensa siempre en el equipo. Por eso lo mantengo en el once. Por eso ha sido titular no solo conmigo, también con los anteriores seleccionadores", señaló.

En Catar-2022 solo ha marcado contra Canadá (2-1), convirtiéndose en el primer marroquí que lo hace en dos ediciones del Mundial.

"Estoy orgulloso de haberlo conseguido, se lo dedico a mi familia y a todos los que me han apoyado", señaló el jugador, que no ha brillado esta temporada con el Sevilla, disputando solo 15 partidos y marcando seis goles, con únicamente seis titularidades.

"Me han criticado mucho, han dudado de mis cualidades, pero gracias a Dios he conseguido probar a la gente que se equivocaban y que merecía defender los colores del equipo nacional", añadió el futbolista.

"La confianza del entrenador me ha ayudado mucho. Trabajo duro para que el equipo gane, no importa si marco o no", advirtió el jugador en enero de 2021. "Mi trabajo va más allá del gol, en Sevilla tenemos que correr y presionar sin descanso, casi no tienes tiempo de respirar", explicó sobre su rol.

"Al principio era un solista, jugaba mucho para él, era oportunista delante de la portería, golpeaba desde todas las posiciones. Ha guardado sus características aprendiendo a jugar de manera más colectiva", reconoció Larguet.

En-Nesyri ahora "es muy generoso y a veces lo paga perdiendo eficacia debido a todo lo que ofrece en la fase defensiva y en la fase de construcción".

"Estoy contento de ver que lo está mostrando al más alto nivel", concluyó el descubridor del futbolista.

eba-pve-mm/ng/pm/psr