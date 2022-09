En la Roja "veo un equipo lleno de estrellas", afirma Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, aseguró este viernes que no espera "una Suiza defensiva" el sábado en un partido de Liga de Naciones en Zaragoza, pero se muestra tranquilo porque considera que cuenta con "un equipo lleno de estrellas".

"Nos costó tener el control del partido en la última fase en el último partido. No espero una Suiza defensiva porque saben jugar cuando tienen el balón", dijo Luis Enrique en rueda de prensa previa al encuentro.

"Pueden bajar de categoría y eso es motivación suficiente. Físicamente son muy fuertes, tienen jugadores técnicos y será un partido difícil", insistió el técnico de la Roja.

Si Suiza juega para no bajar a la Liga B de la Nations League, España afronta este encuentro en busca del pase a la final a cuatro de la competición europea.

"Independientemente del resultado de mañana, ganando a Portugal estamos estaríamos en la final, pero no vamos a especular. Mañana jugarán los que crea que están más preparados", afirmó.

Luis Enrique puso énfasis en la fuerza del grupo español, frente a otras selecciones que se apoyan en estrellas individuales.

"Cuando veo a mi equipo, veo a un equipo lleno de estrellas que corren y presionan cuando no tienen el balón y que cuando lo tienen saben a lo que juegan", dijo Luis Enrique.

El seleccionador no quiso adelantar el posible once, al ser preguntado si podrían jugar delante Morata, Ferran Torres y Sarabia, pero "no vas desencaminado", contestó 'Lucho'.

El seleccionador español, que esta semana sorprendió en los entrenamientos dando instrucciones por medio de un walkie-talkie a los jugadores, aseguró que "sería maravilloso", que pudiera dar instrucciones a través de radio a los jugadores en un partido.

"Será difícil que se consiga eso, pero si se pudiera, me encantaría", afirmó el seleccionador español.

Luis Enrique, que se mostró convencido de que "el público nos llevará en volandas" en el estadio de La Romareda el sábado, pidió que no se silbe el himno de Suiza.

"Sé que es muy futbolero meter presión, pero prefiero que metan presión cuando el balón rueda. Respetar el himno del rival es una cosa muy buena y me gustaría que mañana fuese así", concluyó.

gr/mcd