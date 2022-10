En el bazar de Tajrish en Teherán, los comerciantes decaídos y afectados por manifestaciones

En el bazar de Tajrish en Teherán, los negocios no van bien después del inicio el 16 de septiembre de las manifestaciones antigubernamentales desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral por infracción al estricto código vestimentario para las mujeres.

"No iba muy bien antes a causa de la crisis económica que afecta nuestro país desde la imposición de las sanciones por Estados Unidos, pero ahora con las manifestaciones nuestro trabajo fue reducido a la mitad", dice Mehdi en su tienda de camisetas.

Sentado en un taburete, y oortando una gorra, este comerciante de 53 años se lamenta: "algunos clientes venían en la noche, pero ya no vienen", dice.

Durante el día, la vida es normal en este mercado cubierto del norte de la capital iraní.

Los almacenes se llenan y los restaurantes igual. Policías antidisturbios, con cascos, están de pie frente a sus motocicletas sin intervenir.

Prudentes, ninguno de los comerciantes interrogados se pronuncia sobre el movimiento de protesta, que ya entró en su tercera semana.

Por la noche el mercado se ve desierto.

"Desde que comenzaron las manifestaciones, debo cerrar la tienda cuatro o cinco horas antes de lo habitual por razones de seguridad. Cuando los comerciantes bajan las cortinas metálicas de sus almacenes se vacía el bazar", dice Mehdi.

Luego del trabajo, cuando llega la noche, los manifestantes salen a la calle, queman llantas o el contenido de tachos de basura, enfrentan a la policía o gritan desde las ventanas y los techos consignas antigubernamentales intercaladas con gritos de "¡mujer, vida, libertad!".

El mercado de Tajrish, en el barrio elegante de la capital, vive dos periodos de afluencia, uno en la mañana y otro desde el final de la tarde hasta las 22H00.

"Antes, cuando llegaba la hora de Sarcheraghi ("prender las luces" en persa) al irse el sol, otra clientela venía a hacer sus compras", dice Behzad, que vende medias y pantalones desde hace tres décadas.

Están los que salen por la noche para evitar el calor del día, otros que quieren pasearse y luego los fieles que tras orar en el mausoleo Saleh, vienen a comprar de noche.

"A causa de las protestas, la gente ya no sale después de las 17H00, especialmente las mujeres. La policía no nos pide que cerremos, pero el sindicato de nuestra corporación nos advirtió que si seguimos abiertos es nuestra responsabilidad y que no responderán en caso de incendio", señala.

Según la agencia de prensa iraní Fars, unas 60 personas murieron desde el inicio de las manifestaciones el 16 de septiembre y más de 1.200 fueron detenidas.

Según algunas ONG en el extranjero, más de 90 personas murieron por la represión de las manifestaciones.

