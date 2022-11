En Catar, Brasil está enfocado "exclusivamente" en el fútbol

Brasil está enfocado "exclusivamente" en lo que ocurra dentro del campo en el Mundial de Catar, que empieza este domingo en medio de diversas polémicas, dijo el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Estamos enfocados solamente en lo que ocurra dentro del campo, exclusivamente. Respetamos todas las otras causas, entendemos los posicionamientos", dijo Ednaldo Rodrigues a periodistas antes del primer entrenamiento de los pentacampeones en Doha.

"Es otro país, hay que respetar su cultura. Respetamos todas las reivindicaciones, pero la CBF está enfocada solamente en manifestarse sobre el fútbol", agregó.

La primera Copa del Mundo organizada en un país árabe comienza este domingo con el juego entre los anfitriones y Ecuador.

El pitazo inicial está antecedido de cuestionamientos por la situación de los derechos humanos, el medioambiente, el trato a la población LGBTQ+ y los trabajadores migrantes durante los años de preparación.

El viernes, además, se anunció la prohibición de la venta de cerveza en los alrededores de los estadios. El alcohol está prohibido en la nación islámica, con algunas excepciones.

La FIFA ha defendido a Catar, un pequeño país de casi tres millones de habitantes, y denunciado la "hipocresía" y las "lecciones de moral" de los países occidentales que han cuestionado a los organizadores.

Algunas selecciones han tomado partido sobre diversas situaciones en territorio catarí.

Alemania y Dinamarca han avisado que sus capitanes, Manuel Neuer y Simon Kjaer, llevarán el brazalete 'One Love', a favor de la inclusión y contra la discriminación, y no los propuestos por la FIFA: 'Salvemos el planeta', 'Educación para todos' o 'No a la discriminación'.

El Brasil de Neymar, que llegó a Doha la noche del sábado tras entrenarse cinco días en Italia, debutará el jueves ante Serbia, en un juego correspondiente al Grupo G, integrado también por Suiza y Camerún.

