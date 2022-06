En busca de su "mejor versión", Badosa no le teme a nadie en Wimbledon

Pisando firme sobre la hierba de Wimbledon, la española Paula Badosa asegura no temerle a ninguna jugadora si logra esa "mejor versión" de sí misma que le falló en las últimas semanas tras entrar por primera vez en el Top 10 este año.

Llegada al All England Club londinense tras su eliminación la semana pasada en primera ronda del torneo sobre hierba de Eastbourne, donde era primera cabeza de serie, la jugadora de 24 años pasó a la tercera ronda el jueves con una contundente victoria contra la rumana Irina Bara por 6-3 y 6-2.

También había superado sin dificultades su primera partido frente a la estadounidense Louise Chirico, surgida de la fase previa de calificaciones.

Sin embargo, el camino se complica para la 4ª raqueta femenina del mundo, que el sábado deberá medirse con la checa Petra Kvitova, de 32 años y dos veces campeona de Wimbledon (2011 y 2014), ahora 25ª de la clasificación.

Kvitova, que levantó el sábado el trofeo de Eastbourne, sumando el 29º título de su carrera, "juega muy bien en el césped", reconoció Badosa.

Las dos jugadoras practicaron juntas sobre hierba antes del inicio de Eastbourne, "así que sé lo que me voy a encontrar", aseguró la catalana nacida en Nueva York.

Ambas ya se enfrentaron en 2020 en la segunda ronda del Abierto de Australia, donde la checa se impuso por 7-5 y 7-5.

Ahora, "creo que puedo jugar un partido duro contra ella y tener mis oportunidades", consideró Badosa. "Voy a tener que ser muy agresiva, más que ella, así que estoy preparada para esto", aseguró.

Tras sufrir en mayo una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y sin ninguna victoria sobre hierba este año, la española, que en noviembre se convirtió en 10ª de la WTA y desde entonces no ha dejado de avanzar, reconoció haber empezado en Wimbledon "muy, muy nerviosa".

Pero ha mostrado ir ganando confianza.

"Si consigo mi mejor versión no le temo a ninguna jugadora, ni Petra ni las que vengan siguientes, el tema es que quiero conseguir estar al 100%", aseguró.

Y, enfrentada a una mitad muy complicada del tablero femenino, afirma no pensar "para nada" todavía en una eventual semifinal contra la polaca Iga Swiatek, número 1 mundial.

"Más que nada, nunca he hecho unas semifinales, creo que está muy lejos, tengo partidos muy, muy duros que me vienen ahora y solo me centro en intentar disfrutar e intentar hacer mi juego, intentar encontrar esa Paula competitiva y la mejor versión de Paula", aseguró.

Contra Bara desplegó un saque potente, marcando 89% de los puntos con su primer servicio, y quebrando cuatro veces el de la rumana.

Kvitova dijo esperar de ella "grandes saques, muy buen resto y que intente jugar agresivo".

"Pero aún así creo que le gusta más la pista dura y la tierra que la hierba y con suerte eso jugará a mi favor", esperó la checa.

En 2021, su primera participación en Wimbledon más allá de los juniors, Badosa llegó hasta octavos de final. Y aunque "la hierba no es mi superficie preferida", reconoció, "cuando hablamos de jugar en Wimbledon me gusta realmente, es un poco diferente a los otros torneos".

La catalana disfruta con los peloteos, los largos intercambios y sabe que en su próximo partido no será posible.

Pero el hecho de no ser la favorita le permite respirar: "prefiero que haya sobre mí bajas expectativas por supuesto, porque vives con menos presión, pero estoy concentrada en mí misma y en intentar ganar cada partido, cada juego, cada punto, ese es mi principal objetivo", añade.

Después de unos meses complicados, el jueves se la vio sonriente en la pista.

"Voy mejor, para mí cada día es un reto", explicó, asegurando que tras cambiar dos veces de entrenador y entrar en el Top 10 "este año todo es muy nuevo pero creo que estoy aprendiendo mucho, estoy trabajando mucho (...) estoy contenta con mi proceso".

"No voy espectacular pero no voy fatal, entonces creo que está siendo un buen año y espero sacar cosas muy positivas de ello".

acc/dam