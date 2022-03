Empresa francesa Auchan defiende permanencia en Rusia "desde el punto de vista humano"

El presidente de la empresa francesa Auchan Retail International, Yves Claude, defendió el domingo la decisión del grupo de mantener sus actividades en Rusia, al señalar que "salir sería imaginable en el plano económico, pero no desde el punto de vista humano".

La empresa fue interpelada el miércoles por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al hablar ante el Parlamento francés sobre su actividad en Rusia, donde emplea a 30.000 personas.

Pero Auchan decidió mantenerse en el país pese a esperar pérdidas en 2022, dijo Claude al diario Journal du Dimanche.

Auchan obtiene en Rusia el 10% de sus ventas mundiales, recordó.

"Tenemos un posicionamiento como comercio de descuento y pensamos contribuir en tiempos de fuerte inflación a proteger el poder de compra de los habitantes" rusos, agregó Claude.

Declaró que "es fácil criticarnos, pero estamos allí, damos la cara y actuamos por la población civil", en respuesta a los críticos que los llaman a salir de Rusia.

Al igual que otros grupos, Claude recordó que una salida expone a sus dirigentes locales a persecución.

"Yo me cuestiono todos los días, porque la decisión no es fácil de tomar, pero estoy convencido de que es lo correcto. Me siento apoyado por mis accionistas, mis colaboradores y nuestros interlocutores sociales", afirmó Claude.

En Ucrania, donde Auchan opera 43 tiendas con 6.000 empleados, las condiciones son "extremas" y se empieza a observar un desabastecimiento de productos frescos porque el 90% de viene del interior del país, señaló Claude.

Un centenar de empleados ucranianos fueron recibidos por sus colegas en el exterior y serán contratados por el grupo en otros sitios, agregó el presidente.

mdz/jbo/dlm/mas/ag