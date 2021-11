Emma Coronel, esposa de "El Chapo", condenada a tres años de prisión en EEUU

Emma Coronel, esposa del excapo mexicano "El Chapo" Guzmán, fue condenada este martes por la justicia de Estados Unidos a tres años de prisión por su participación en el poderoso cartel de Sinaloa que lideraba su marido.

El juez Rudolph Contreras, de la corte federal de Washington, impuso a la exreina de belleza de 32 años una sentencia menor a los cuatro años que solicitaba la fiscalía, reconociendo que la acusada era una adolescente cuando se casó con Guzmán, y que además admitió su culpabilidad luego de su arresto en febrero de 2021.

Vestida de chaqueta y pantalón de traje oscuro, y con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla negra, Coronel no hizo comentarios luego del pronunciamiento de la sentencia.

Antes, la joven expresó en español su "más sincero arrepentimiento por cualquier daño que pueda haber causado", afirmando sentirse "avergonzada".

"Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia", aseguró, y rogó al juez que las gemelas de nueve años que tuvo con el Chapo no crezcan también sin su madre tras la cadena perpetua que el exjefe narco, sentenciado en 2019, cumple en una prisión de alta seguridad en Colorado.

Además de los 36 meses de detención, Contreras dispuso que Coronel cumpla cuatro años de libertad supervisada, un año menos que lo que habían requerido los fiscales, así como el pago de 1,5 millones de dólares.

Los nueve meses que lleva en prisión cerca de la capital estadounidense se descontarán de su pena.

Coronel, de doble ciudadanía estadounidense y mexicana, fue arrestada el 22 de febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en las afueras de Washington, por presunta "complicidad" en el negocio de tráfico de drogas de su marido.

El 10 de junio se declaró culpable de los tres cargos presentados en su contra: conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, conspiración para lavar dinero de narcóticos, y participación en transacciones financieras con una organización narcotraficante.

