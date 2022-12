Embiid y Harden se imponen a los Lakers de LeBron y Davis

El camerunés Joel Embiid y James Harden unieron fuerzas este viernes en la NBA para controlar a Los Angeles Lakers y darle a los Filadelfia 76ers un triunfo en tiempo extra con marcador de 133-122.

Harden tomó el control de una montaña rusa en tiempo extra para llevar a Filadelfia por el camino del triunfo después de casi desperdiciar una ventaja de 19 puntos.

Por su parte, Embiid anotó 38 puntos y capturó 12 rebotes, De'Anthony Melton agregó 33 tantos, el máximo de su carrera, con siete robos, y Harden anotó nueve de sus 28 cartones en el tiempo extra para llevar a los Sixers a la dramática victoria.

Filadelfia tomó una ventaja de 102-84 a principios del último cuarto antes de que los Lakers, liderados por Anthony Davis con 31 puntos, borraran un déficit de nueve tantos en los últimos 29 segundos para forzar la prórroga, ayudados por tres pérdidas de balón de los Sixers en el lapso.

"Nunca deberíamos haber estado en esa posición en primer lugar", dijo Embiid.

"Tenemos que ser mejores. No fue lo suficientemente bueno. Tenemos que estar encerrados durante 48 minutos. Ese final, no fuimos nosotros. Pero me alegro de que respondiéramos en la prórroga y termináramos ganando", añadió.

El partido se vio estancado con la pizarra empatada 120-120 al término del tiempo reglamentario.

Empero, el veterano Harden anotó nueve puntos en la prórroga con una jugada de 3 puntos, un tiro en salto y cuatro tiros libres.

Los Lakers se vieron controlados y se quedaron sin anotar en siete posesiones consecutivas del balón y tuvieron de 9-0 en tiros de campo en ese período.

Embiid anotó 20 puntos en el primer cuarto, igualando la producción de los Lakers, para darle a Filadelfia una ventaja de 31-20.

El astro Anthony Davis cometió tres faltas en los primeros cinco minutos y cuando fue al banquillo de los Lakers, los 76ers tuvieron una racha de 16-0 durante más de cuatro minutos para una ventaja de 24-12, los Lakers fallaron siete tiros consecutivos.

Por su parte, el astro LeBron comenzó de 6-0 en tiros de campo cuando los Lakers tuvieron su menor cantidad de puntos en un primer cuarto de la temporada.

Pero los Lakers, impulsados por los 17 puntos en la primera mitad del base reserva Austin Reaves, acertaron 13 tiros consecutivos en el segundo cuarto en un lapso de más de ocho minutos y llegaron al medio tiempo perdiendo solamente por 61-59.

Filadelfia terminó el tercer cuarto con una racha de 11-4 para tomar la delantera 93-83 y los 76ers comenzaron el último cuarto con una racha de 9-1 para su mayor ventaja con 102-84.

El también astro Russell Westbrook logró su primer ´triple-doble´ de los Lakers saliendo de la banca desde el mítico Magic Johnson en 1996. Westbrook terminó con 12 puntos, 11 capturas y 11 asistencias.

En Brooklyn, los astros Kyrie Irving y Kevin Durant se lucieron con 33 y 34 puntos, respectivamente, para que los locales Nets doblegaran a los Atlanta Hawks 120-116.

El canastero T.J. Warren agregó 14 puntos y el australiano Ben Simmons regresó de una ausencia de cuatro juegos con una distensión en la pantorrilla izquierda con seis puntos, siete rebotes y seis asistencias cuando los Nets ganaron por novena vez en los últimos 12 juegos.

- Resultados del viernes en la NBA:

Indiana a Washington 121-111

NY Knicks a Charlotte 121-102

Brooklyn a Atlanta 120-116

Menphis a Detroit 114-103

Minnesota a Utah 118-108

Orlando a Toronto 113-109

Sacramento a Cleveland 106-95

Filadelfia a LA Lakers 133-122 (en tiempo extra)

New Orleans a Phoenix 128-117

Milwaukee a Dallas 106-105

